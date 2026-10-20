Bişkek görüşmesinde net duruş: KKTC haklarından vazgeçmeyecek

Bişkek'te TBMM ile KKTC meclis heyeti bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu için bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Görüşmede KKTC heyetine Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu eşlik etti.

kurtulmuş'un açıklamaları:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmede Kıbrıs meselesinin Türkiye için önemini vurguladı ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasının savunulmaya devam edeceğini belirtti. Kurtulmuş, 'KKTC’nin sahip olduğu haklardan vazgeçmesini hiç kimse beklemesin' ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin her alanda KKTC'ye destek vereceğini söyledi. Ayrıca Kurtulmuş, önümüzdeki seçimlerin KKTC için hayırlı olmasını, demokrasinin güçlenmesini ve toplumsal bütünleşmenin kuvvetlenmesini temenni etti.

öztürkler'in mesajları:

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki mücadelesindeki en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu belirtti ve TBMM'nin her zaman KKTC'nin yanında yer aldığını kaydetti. Öztürkler, 'bayrağımızdan, egemenliğimizden ve eşit uluslararası statümüzden vazgeçmeyeceğiz' diyerek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası platformlarda anlatılmaya devam edileceğini vurguladı.

Öztürkler ayrıca, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin diplomatik görünürlüğünde elde edilen kazanımları hatırlattı; KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsü kazandığını ve sonrasında TÜRKPA'da da gözlemci üye olduğunu belirterek, KKTC’nin Türk dünyasındaki görünürlüğünün arttığını ifade etti.

görüşmeye katılan diğer isimler:

Görüşmede TBMM heyeti içinde AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz yer aldı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de toplantıda bulundu. Taraflar, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının ortak mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve uluslararası platformlardaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, BİŞKEK'TE KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLER İLE GÖRÜŞTÜ