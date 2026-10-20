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Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu; mahalle taleplerinin yüzde 90'ını sahada çözdüklerini vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Elif Demir

Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu

Toplantıda sahada çözüm vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında MASYA sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltılı programda kent merkezi ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Dutlulu, muhtarların yerel yönetimle kurulan ara yüz olduğu ve sahada etkin rol oynadıklarına dikkat çekti.

Saha odaklı yönetim anlayışı:

Dutlulu, muhtarlarla iş birliğinin belediye hizmetlerinde etkinlik ve hız sağladığını belirterek, muhtarların hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerdeki rolünü öne çıkardı. Akhisar Belediye Başkanlığı döneminde benimsediği bu yaklaşımı Büyükşehir bünyesinde de sürdürdüğünü söyleyen Dutlulu, 'Besim Başkan bir yere gitmiyor, burada' ifadesiyle sahadaki varlığını vurguladı.

Muhtarlığın sadece resmi yazıların iletildiği bir kurum olmadığını, mahalledeki sorunların yerinde tespiti ve çözüm süreçlerine katkı sağladığını aktaran Dutlulu, ekiplerin mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaçları doğrudan dinlediğini bildirdi.

Hızlı çözüm ve ortak çalışma:

Dutlulu, belediyenin vatandaşın günlük yaşamını etkileyen sorunlara hızlı müdahale etmesi gerektiğini söyledi ve iletilen sorunların sahada incelendiğini belirtti. Muhtarların sokak sokak gezerek tespit ettiği sorunların yüzde 90 oranında çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Başkan, bu yöntemin Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleriyle ortak yürütüldüğünü ekledi.

Belediye hizmetlerinin sahada yürütülmesinin, vatandaşlara belediyelerin ve muhtarların her zaman yanlarında olduğu mesajını verdiğini söyleyen Dutlulu, bu yaklaşımın olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti.

Muradiye yatırımı ve altyapı çalışmaları:

Programda Muradiye'de sürdürülen altyapı çalışmalarına da değinen Dutlulu, bu yatırımın belediye tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu ifade etti. Dutlulu, Muradiye yatırımının büyüklüğünü aktarırken belediye tarihinde 3-4 milyar liralık başka bir projenin bulunmadığını, Demirci yatırımının ise Muradiye'nin yarısı kadar dahi olmadığını belirtti.

Yeraltında yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığında görünür fayda sağlayacağını belirten Dutlulu, kanalizasyon, içme suyu ve altyapı yenileme gibi alanlarda öncelik verdiklerini söyledi.

Muhtarlarla sürdürülen diyalog ve beklentiler:

Dutlulu, muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçlarını iletmeye devam etmelerini isteyerek, muhtarların yerel hizmet üretiminde vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. 'Hiçbir vatandaşımız "Muhtara ne gerek var?" demesin' diyerek muhtarların gerçek sorunların tespitindeki rolüne vurgu yaptı ve onlara teşekkür etti.

Programa Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş ile merkez ve ilçelerden muhtarlar katıldı. Toplantı, sahada sürdürülecek hizmetlerin planlanması ve muhtarlarla koordinasyonun güçlendirilmesi hedefiyle sona erdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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