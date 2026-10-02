Kırmızı cadde: Kapaklı OSB'de yola yayılan boya şaşkınlık yarattı

olayın ayrıntıları:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 104. Cadde üzerinde yola dökülen boya, yağış ve yoğun araç trafiğinin etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oluşan görüntü caddeyi kırmızıya bürüyerek sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı.

görüntüler ve ilk değerlendirmeler:

Olay yerinde ortaya çıkan ilginç manzara, bölgeden geçenlerin dikkatini çekti. Yetkililer boyanın nasıl döküldüğüne ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşmadı; ancak boya nakliyesi yapan bir tırdan dökülmüş olabileceği değerlendiriliyor. Bu değerlendirme resmi bir teyit içermiyor ve soruşturma sürüyor.

izler ve olası sonuçları:

Yolun boyanması trafiği ve çevre temizliğini etkileyebilir; oluşan lekelerin giderilmesi için muhtemel temizlik çalışmaları gerekeceği öngörülebilir. Olayla ilgili bilgilerin netleşmesi için yetkililerin açıklamaları ve yapılacak incelemeler bekleniyor.

TIR'DAN DÖKÜLEN BOYA YOLU KIRMIZIYA BOYADI