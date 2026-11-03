Çeşme'nin termal kaynakları sağlık turizmine taşınacak adımlar masaya yatırıldı

Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, ilçenin termal kaynaklarını sağlık turizmi ve yıl boyu turizm açısından değerlendirmek üzere Kaymakam Mehmet Maraşlı ile bir araya geldi. Makamda gerçekleştirilen görüşmede, Çeşme’nin termal potansiyelinin uluslararası bir destinasyona dönüştürülmesi hedefi çerçevesinde öneriler aktarıldı.

Çeşme'nin termal potansiyeli:

Görüşmede, kent konseyinin hazırladığı değerlendirmelerde Çeşme’nin doğal termal kaynaklarının sağlık turizmine katkısı ve bölge ekonomisinin çeşitlendirilmesi açısından taşıdığı potansiyel ele alındı. Turizm Çalışma Grubu, kaynakların bilimsel temelli tanıtımı, hizmet standardının yükseltilmesi ve destinasyon planlamasıyla ilçenin 12 aya yayılması hedefinin güçlendirilebileceğini vurguladı.

Toplantı ve takip adımları:

Kaymakam Mehmet Maraşlı, termal turizm alanında hâlihazırda yürütülen çalışmalar bulunduğunu belirtti ve Turizm Çalışma Grubu’nun sunduğu öneriler doğrultusunda bu çalışmaların önümüzdeki dönemde genişletileceğini ifade etti. Kent Konseyi, sürecin bilimsel zemine oturtulması için bir sonraki adım olarak 6 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek olan Çeşme Termal Sağlık Toplantısında uzman ve bilim insanlarının görüşlerinin paylaşılacağını bildirdi.

Toplantının kamuoyuna açılacak oturumlarında termal kaynakların sağlık ve turizm açısından önemi masaya yatırılacak; önerilerin uygulamaya dönük yol haritasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Kent Konseyi, ziyaretin ardından Kaymakam Maraşlı’ya ilgi ve destekleri için teşekkür etti ve iş birliğinin sürdürüleceğini duyurdu.

ÇEŞME KENT KONSEYİ TURİZM ÇALIŞMA GRUBU, İLÇENİN TERMAL KAYNAKLARINI SAĞLIK TURİZMİ VE YIL BOYU TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA KAYMAKAM MEHMET MARAŞLI’YI ZİYARET ETTİ