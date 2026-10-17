Sarıgöl'de okul öncesi eğitimde yakından takip

Sarıgöl'de okul ziyaretinde eğitim uygulamaları değerlendirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulunu ziyaret ederek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında okulun günlük eğitim-öğretim faaliyetleri yerinde gözlemlendi ve uygulamalar hakkında bilgi alındı.

Okul öncesi eğitimin önemi:

Demirtaş, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Ziyaret sırasında öğretim programları, oyun temelli etkinlikler ve sınıf düzenlemeleri hakkında bilgi alan Demirtaş, erken yaşta sağlanan nitelikli eğitimin ileriki öğrenme süreçleri için temel oluşturduğunu vurguladı.

Gözlemler, beklentiler ve teşekkür:

Okul yönetimiyle yapılan görüşmede kurumun fiziki koşulları ile güvenlik ve hijyen uygulamaları ele alındı. Demirtaş, çocukların güvenli, mutlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesinin önemine işaret ederek, okul yönetimi ve öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaretin sonunda yürütülen çalışmalara ilişkin notlar alındı ve ilerleyen dönemde yapılabilecek destekler değerlendirildi.

SARIGÖL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ, HÜSEYİN SERMİN TÜFEKÇİ ANAOKULUNU ZİYARET EDEREK EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.