Bitlis Maarif Ailesi Nemrut'ta yürüyüşle doğa bilincini güçlendirdi

Programın kısa özeti:

Bitlis Maarif Ailesi tarafından düzenlenen Nemrut Doğa Yürüyüş Eğitimi ve Doğa Temelli Eğitim programına yaklaşık 100 kişi katıldı. Etkinlik, Nemrut Kalderası'nın doğal güzelliklerini keşfetmeyi, çevre farkındalığını artırmayı ve eğitim camiası içinde dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı. Katılımcılar Nemrut Krater Gölü'nün giriş noktasından başlayarak Ilık Göl ve Büyük Göl'e uzanan parkuru tamamladı.

Yürüyüş rotası ve görsel anlar:

Doğa yürüyüşü, katılımcıların karşılaştığı eşsiz manzaralar ve volkanik oluşumlarla dikkat çekti. Parkurun uzunluğu yaklaşık 8 kilometre olup rota Nemrut Kalderası'nın içindeki Ilık Göl ve Büyük Göl çevresini kapsadı. Yürüyüşün sonunda Ilık Göl ve Büyük Göl çevresinde toplanan grup, çevre sevgisini ve birlik mesajını pekiştirmek için Türk bayrağı açarak anlamlı kareler oluşturdu. Etkinlik boyunca yapılan fotoğraf çekimleri, bölgenin turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sundu.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Programda açıklamalarda bulunan Bitlis İl Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Bitlis'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine işaret ederek bu tür organizasyonların eğitim camiasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Özyolcu şu değerlendirmeyi yaptı: Bitlis Maarif Ailesi olarak bugün öğretmenlerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte Türkiye’nin en büyük krater göllerinden birine ev sahipliği yapan Nemrut Dağı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Hakikaten doğasıyla, insanıyla ve kadim geçmişiyle ülkemize yön veren Bitlis’imizde bu tarz organizasyonların düzenlenmesi hepimizi son derece mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın Bitlis’e olan özel ilgisini biliyoruz. İlimizde maneviyat, kültür ve sanat alanında çok ciddi çalışmaların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bizler de Millî Eğitim Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda çalışmalar yürüten bir eğitim camiası olarak bugün maarif ailemiz ve meslektaşlarımızla birlikte Nemrut Kalderası’nda buluştuk. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla millî park ilan edilen bu eşsiz bölgenin tüm ülkemiz tarafından tanınmasını ve ziyaret edilmesini özellikle arzu ediyoruz. Millî eğitim camiası olarak bütün meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta valimiz ve kaymakamımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum

Programa Tatvan İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Halil Akan, Bitlis Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürü Levent Şeker, protokol üyeleri ve Bitlis Maarif Ailesi mensupları katıldı. Etkinlikte doğa temelli eğitim anlayışı ön plana çıkarılarak katılımcıların doğal çevreyi yakından tanımaları ve çevre farkındalıklarının artması hedeflendi.

Nemrut Kalderası gibi doğal miras alanlarının korunmasının önemine vurgu yapan organizasyon, hem yerel tanıtıma katkı sundu hem de eğitim camiası içinde dayanışma ruhunu pekiştirdi. Etkinlik, doğayla iç içe geçirilen anlar ve çekilen fotoğraflarla sona erdi.

BİTLİS MAARİF AİLESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "NEMRUT DOĞA YÜRÜYÜŞ EĞİTİMİ VE DOĞA TEMELLİ EĞİTİM" PROGRAMINA KATILAN YAKLAŞIK 100 KİŞİ, NEMRUT KALDERASI'NIN EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ GEZDİ.