Bitlis'te İdris-i Bitlisî sempozyumu: miras ve devlet anlayışı öne çıktı

BEÜ ev sahipliğinde İdris-i Bitlisî çalışmaları bir araya geldi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen II. Uluslararası Bitlisli Düşünce ve Bilim Öncüleri Sempozyumu, "İdris-i Bitlisî: Devlet, Strateji ve Tarih Yazımının Kesişim Noktası" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Bitlis'in tarihî ve kültürel birikimini bilimsel bir perspektifle tartışmayı amaçladı.

açılış ve ana vurgular:

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Bitlis Eren Üniversitesi'nin tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Açılış konuşmalarında sempozyumun hem bilimsel hem de kültürel açıdan önemi vurgulandı. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin kentin tarihî ve kültürel değerlerini araştırmaya verdiği desteği öne çıkararak, İdris-i Bitlisî'nin mirasının farklı yönleriyle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Rektör Elmastaş konuşmasında, İdrîs-i Bitlisî’nin tarihî hafızadaki yerinin korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, İstanbul Eyüpsultan'da medfun bulunduğu tepenin bugün Pierre Loti adıyla anılmasına işaret etti. Elmastaş, bu tepenin İdris-i Bitlisî Tepesi olarak anılmasının tarihî hafızanın canlı tutulması ve şahsiyetin gelecek nesillere daha güçlü tanıtılması açısından anlamlı olacağını belirtti.

panel ve konferanslar:

Program kapsamında Prof. Dr. Vural Genç "İdris-i Bitlîsî’ye Yeniden Bakmak: Efsaneler ve Gerçekler" başlıklı açılış konferansını verdi. Konferansta İdris-i Bitlisî’nin tarihî kişiliği, eserleri ve düşünce dünyası bilimsel kaynaklar ışığında ele alındı.

Açılış paneli Prof. Dr. Muhammet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Panelde Doç. Dr. Murat Alanoğlu, Prof. Dr. Abdurrahman Adak ve Dr. Veysel Başçı; İdris-i Bitlisî’nin Osmanlı idarî sisteminin oluşumundaki rolü, Kürt edebiyatına katkıları ve fikri kimliği üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Bitlis Vali Vekili Onur Aykaç da konuşmasında Bitlis'in tarih boyunca yetiştirdiği önemli şahsiyetlere vurgu yaparak sempozyumun kentin tarihî değerlerinin tanınması ve mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bakımından taşıdığı önemi dile getirdi.

bilimsel iş birliği ve gelecek hedefleri:

Öğleden sonra gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi oturumlarda farklı üniversitelerden ve kurumlardan gelen araştırmacılar çalışmalarını paylaştı. Sunumlarda İdris-i Bitlisî üzerine yürütülen çalışmaların yöntemleri, kaynak değerlendirmeleri ve yeni araştırma soruları tartışıldı.

Sempozyum, Bitlis'in tarihî ve kültürel mirasının akademik çalışmalara konu edilmesini teşvik etmeyi, İdris-i Bitlisî ile ilgili araştırmaları derinleştirmeyi ve ulusal ile uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür edildi; sempozyumun kent belleğinin korunmasına ve tarihî şahsiyetlerin daha görünür kılınmasına katkı sağlaması beklendi.

II. ULUSLARARASI BİTLİSLİ DÜŞÜNCE VE BİLİM ÖNCÜLERİ SEMPOZYUMU, "İDRİS-İ BİTLİSÎ: DEVLET, STRATEJİ VE TARİH YAZIMININ KESİŞİM NOKTASI" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.