Aynı günde hem sevinç hem taziye: Şehit Mustafa Aslan'ın ailesine ziyaret

ziyaretin ayrıntıları:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile birlikte, çocuğu doğduktan kısa süre sonra şehit düşen Şehit Mustafa Aslan'ın ailesini evlerinde ziyaret ederek başsağlığı ve destek dileklerini iletti.

Ziyarette, ailenin aynı anda hem bir evladın dünyaya gelişinin sevincini hem de eşini ve babasını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşadığı vurgulandı. Heyet, ailenin duygularını dinleyerek belediye ve ilgili kurumlar tarafından sürece ilişkin desteklerin devam edeceğini aktardı.

duygularını dile getirdi:

Başkan Yılmaz, ziyaret sırasında şu duyguları paylaştı: "Bir yanda dünyaya gözlerini açan bir evladın sevinci, diğer yanda tarifsiz bir acı. Aynı anda hem 'hayırlı olsun' demek hem de taziye dileklerini iletmek çok zormuş. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor. Bir annenin eşini, bir yavrunun babasını kaybetmesinin acısını hiçbir söz hafifletemez. Rabbim ailemize sabır ve metanet versin".

şehitlerin emaneti vurgusu:

Yılmaz konuşmasını, "Şehidimiz Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Minik yavrumuza sağlıkla, huzurla ve güzelliklerle dolu bir ömür nasip etsin. Babasının emaneti başımızın tacıdır. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Şehidimizin aziz hatırası da emaneti de bize emanet" sözleriyle sürdürdü ve belediye olarak şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret, hem ailenin yaşadığı derin acının paylaşıldığını gösterdi hem de yetkililerin hem başsağlığı hem de kalıcı destek taahhüdünde bulunduğunu ortaya koydu.

YILMAZ’DAN ŞEHİT MUSTAFA ASLAN’IN AİLESİNE ZİYARET