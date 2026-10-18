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Gdz Elektrik muhtarlarla 19 Ekim'de sahada buluştu: enerjimiz güçleniyor

Gdz Elektrik, İzmir ve Manisa'da düzenlediği Enerjimiz Muhtarlarımızla buluşmalarıyla muhtarlarla iletişimi güçlendirdi ve emekleri için teşekkür etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gdz Elektrik muhtarlarla 19 Ekim'de sahada buluştu: enerjimiz güçleniyor

Gdz Elektrik muhtarlarla 19 Ekim'de bir araya geldi

İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gdz Elektrik, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlediği "Enerjimiz Muhtarlarımızla" buluşmalarıyla muhtarlarla bir araya geldi. Şirket yetkilileri ile muhtarlar arasında gerçekleştirilen görüşmeler, sahadaki önceliklerin ve yerel ihtiyaçların doğrudan paylaşılmasına olanak sağladı.

saha öncelikleri ve iletişim:

Buluşmalar, mahallelerin farklı koşullarını muhtarların deneyimleriyle birlikte değerlendirmeye zemin hazırladı. Toplantılarda, yürütülen elektrik dağıtım çalışmaları, bakım-onarım süreçleri ve vatandaşlarla iletişim yöntemleri ele alındı. Bu görüşmeler sayesinde hem hizmetlerin yerinde iyileştirilmesi hem de sorunlara hızlı çözüm geliştirilmesi hedeflendi. Gdz Elektrik yetkilileri, muhtarların geri bildirimlerinin operasyonel planlamada yol gösterici olduğunu vurguladı.

bayramoğlu'nun mesajı:

Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, muhtarlarla kurulan iletişimin karşılıklı güveni pekiştirdiğini belirtti. Bayramoğlu, toplantılarda şunları söyledi: "Muhtarlarımız, mahallelerine verdikleri emek ve kurdukları yakın bağla çok değerli bir görev üstleniyor. Onların deneyimlerini dinlemek, çalışmalarımıza o mahallede yaşayanların gözünden bakmamıza yardımcı oluyor. ‘Enerjimiz Muhtarlarımızla’ buluşmalarımızda bu bağı pekiştiriyor, bir arada olmanın ve paylaşmanın değerini görüyoruz."

Bayramoğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Hayat için enerji anlayışıyla çalışırken muhtarlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bize güç veriyor. Mahallelerine duydukları bağlılık, üstlendikleri sorumluluk ve çalışmalarımıza sundukları katkı bizim için çok kıymetli. Her zaman yanımızda olan tüm muhtarlarımıza emekleri ve iş birliği için teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, sağlık ve başarı diliyorum."

Gdz Elektrik’in düzenlediği bu tür buluşmalar, kurum ile yerel temsilciler arasındaki diyaloğun sürekliliğini sağlamayı ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. İzmir ve Manisa'daki muhtarlarla kurulan ortak çalışma zemini, sahadaki problemlere daha hızlı ve yerinden müdahale edilmesine katkı sunuyor.

GDZ ELEKTRİK, MUHTARLARLA YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ İLETİŞİMİ &quot;ENERJİMİZ MUHTARLARIMIZLA&quot;...

GDZ ELEKTRİK, MUHTARLARLA YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ İLETİŞİMİ "ENERJİMİZ MUHTARLARIMIZLA" BULUŞMALARIYLA GÜÇLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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