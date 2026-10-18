Muhtarlara yönelik hizmet ve konut destekleri Gaziantep'te genişliyor

Program ve verilen destekler:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda muhtarlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik uygulamalar ve desteklerin sürdüğü vurgulandı.

Teknoloji ve indirim uygulamaları:

Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler dışındaki 7 ilçede görev yapan muhtarlıklara bilgisayar desteği sağladı. Bu adımın amacı, muhtarlıkların teknolojik kapasitesini artırarak vatandaş taleplerinin takibini kolaylaştırmak ve günlük idari işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlamak olarak aktarıldı. Ayrıca muhtarlıklarda kullanılan suyun indirimli olmasını sağlayan uygulamanın devam ettiği belirtildi.

Konut projesi ve kura töreni:

Program kapsamında Gazikonut tarafından Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde muhtarlara yönelik hazırlanan 450 konut için daire hak sahipliği belirleme kura töreni yapıldı. Muhtarların konut sahibi olabilmesine yönelik bu çalışma, belediyenin yerel yönetim temsilcilerine verdiği destekler arasında öne çıktı. Başkan Şahin, daha önce 2025 yılında düzenlenen Muhtarlar Günü buluşmasında da muhtarların uygun şartlarla konut sahibi olmasına yönelik özel bir projenin başlatılacağını açıklamıştı.

Mesajlar ve beklentiler:

Programda konuşan Fatma Şahin, son muhtarlık seçiminde yüzde 60 değişim olduğunu hatırlatarak muhtarlara teşekkür etti ve şunları söyledi: 'Çok büyük değişim bu. Çalışırsanız devam ettiriyor. Bizim birbirimizi sevmemiz lazım. Sevmek çok güzel. "Seve sevdire" diyor. Hak seni sevince işte böyle salonlar doluyor. Kıymet bilmek çok önemli bir şey. Nereden nereye geldiğini de unutmamamız lazım. Çeyrek asır. Bu belediye, bu şehir, bu muhtarlar hep bizim arkamızda durdu. Bu çok önemli duruşunuz için Allah sizden razı olsun. Birbirimize değer vereceğiz. Birbirimizi dinleyeceğiz.'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise muhtarların devleti halka, halkı da devlete ulaştırmadaki rolüne dikkat çekti: 'Muhtarlarımız devleti halka halkı da devlete en güzel şekilde ulaştırıyor. Görevlerini son derece güzel yapıyor. Muhtarlık siz muhtarlarımın da düşündüğünden daha önemli bir görevdir. Muhtarlık müessesesini bugün devlet sistemi içerisindeki yerinden alın emin olun devlette çok büyük bir eksiklik meydana gelir.' Çeber, kurumlar ve muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Programda ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Kılıç, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel konuşarak muhtarlığın yerel yönetimler için taşıdığı önemi ve iş birliği örneklerini paylaştı. Gaziantep'te faaliyet gösteren muhtar derneklerinin başkanları ise verilen destekler ve program için teşekkür etti.

FATMA ŞAHİN, MUHTARLAR GÜNÜ KAPSAMINDA BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ