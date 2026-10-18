Şanlıurfa'da bekçi ile kuzu arasında sıra dışı bağ

Bekçi ve kuzunun garajda dikkat çeken yaşamı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir tır garajında çalışan 62 yaşındaki İbrahim Çiçek, dokuz ay önce henüz 1 aylıkken sahiplendiği kuzusuyla kurduğu ilişkiyle çevresinin ilgisini çekiyor. Çiçek, kuzusunu ailesinden biri olarak görüyor ve gün boyunca beraber otoparkı geziyor.

Günlük yaşam ve beslenme:

İlk zamanlarda sütle büyüttüğü kuzuyu şimdi badem şekeri, ekmek ve otla beslediğini söyleyen Çiçek, hayvanın artık hareketlerinin ve ihtiyaçlarının birbirine alıştığını belirtiyor. Çiçek, kuzuya evde bakmayı denediğini fakat bazı ev sakinlerinin rahatsız olması üzerine şimdi depoda barındırdığını ifade etti.

Davranışları ve aralarındaki bağ:

Kuzu Çiçek'in komutlarına da yanıt veriyor; "Gel", "git", "kalk" ve "otur" gibi sözlere tepki gösteriyor. Çiçek, kuzunun kendisinden habersiz hiçbir yere gitmediğini, biri kovalayınca kucağına geldiğini ve canı isteyince yine kucağına çıktığını anlattı. Garajda çalışanlar ve buraya gelenlerin de bu ilişkiyi ilgiyle izlediği belirtiliyor.

Çiçek duygularını, "Benim beşinci çocuğumdur. Benim yanımdan ayrılmaz" sözleriyle özetledi. Kuzusuyla yıllarca birlikte yaşamayı planladığını ve onu kesmeye kıyamadığını ifade etti. Aralarındaki sevgi ve bağlılığın nasıl oluştuğunu kendisinin bile tam olarak çözemediğini vurguladı.

İbrahim Çiçek ile kuzusu, sıradan bir bekçi-hayvan ilişkisinin ötesine geçen nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor ve çevresindekilere sıcak bir görüntü sunuyor.

ŞANLIURFA'DA BEKÇİNİN KUZUSUYLA KURDUĞU ÖZEL BAĞ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR