Bitlis'te Karınca köyünde kaza: 10 yaşındaki Yekta hayatını kaybetti

Kaza ve ilk bulgular:
13 Eylül 2026 günü saat 08.00 sıralarında Bitlis merkez Karınca köyü mevkiinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi.
Kazaya karışan araç 20 ACT 679 plakalı olup, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza oluştu.
Kazada araç sürücüsü Şerafettin Aktaş (44), yolcular Sevda A. (39) ve Aysanur A. (13) hayati tehlikeleri bulunacak şekilde ağır yaralanırken, çocuk Yekta Aktaş (10) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralıların durumu ve soruşturma:
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.
BİTLİS’TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 10 YAŞINDAKİ YEKTA AKTAŞ HAYATINI KAYBEDERKEN, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.
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