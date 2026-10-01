Bitlis'te tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası ekipler seferber oldu: iki yaralı

kaza anı ve ihbar:
Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
müdahale ve sevk:
Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası tırlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.
soruşturma başlatıldı:
Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
BİTLİS-BAYKAN KARA YOLUNDA İKİ TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.
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