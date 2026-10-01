Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,1849 -0,65%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.629,30 +0,45%
EUR/USD 1,1233 -0,89%
Brent Petrol 100,88 +2,91%
--°

Bitlis'te tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası ekipler seferber oldu: iki yaralı

Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip yaralılar hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bitlis'te tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası ekipler seferber oldu: iki yaralı

kaza anı ve ihbar:

Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

müdahale ve sevk:

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası tırlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BİTLİS-BAYKAN KARA YOLUNDA İKİ TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

BİTLİS-BAYKAN KARA YOLUNDA İKİ TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bıçaklı kavgada zanlılar kaçtı, parktaki eşyalar incelemeye alındı
images

Parkta geride kalan eşyalar şüphelilerin kaçışını ortaya çıkardı
images

köy yolunda kontrolden çıkan kamyonet ev bahçesine uçtu, üç kadın son anda kurtu...
images

Safranbolu'da iki yüzyıllık konakta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndür...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bıçaklı kavgada zanlılar kaçtı, parktaki eşyalar incelemeye alındı

Bahçeli ile DEM Parti heyeti gündemi değerlendirdi

Kurtulmuş uyarısı: protesto olabilir ama nezaket sınırı aşılmamalı

Yasama yılı resepsiyonunda yüz yüze temas: Yılmaz ve Kurtulmuş dep heyetiyle görüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı