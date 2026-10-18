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Bir günde dört mevsimi yaşayan Amasra'da sıcaklık hızla yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah sağanak ve şiddetli fırtına etkili olurken öğleye doğru güneş açtı; sıcaklık 11 dereceden 15 dereceye çıktı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Bir günde dört mevsimi yaşayan Amasra'da sıcaklık hızla yükseldi

Amasra'da hava bir günde değişti

Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına öğleye doğru yerini güneşe bıraktı. İlçede adeta bir günde dört mevsim yaşandı.

Sabah: fırtına ve yağış:

Günün ilk saatlerinde Amasra'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesimleri ve açık alanlarda rüzgârın hızı hissedilir derecede artarken, kısa süreli yoğun yağışlar görüldü.

Öğle: güneş açtı, sıcaklık yükseldi:

Öğle saatlerinde gökyüzü açıldı ve güneş yüzünü göstermeye başladı. Sabah 11 derece olan hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 15 dereceye kadar yükseldi; bu değişim ilçede kısa süre içinde belirgin bir ısınma sağladı.

Gün içinde yaşanan bu hızlı geçiş, Amasra'da hava koşullarının kısa sürelerde değişebildiğini gösterdi ve bölgeyi izleyenler için dikkat çekici oldu.

AMASRA İLÇESİNDE SABAH SOĞUK HAVA VE FIRTINA ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA GÜNEŞ AÇARKEN SICAKLIK 4...

AMASRA İLÇESİNDE SABAH SOĞUK HAVA VE FIRTINA ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA GÜNEŞ AÇARKEN SICAKLIK 4 DERECE ARTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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