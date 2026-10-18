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Kontrollü tahliye Gökçe Barajı'nda Selimandıra Deresi akışını artırdı

Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'ı aştı; açılan kapaklarla kontrollü su tahliyesi sürüyor, Selimandıra Deresi'ndeki akış ve su seviyesi izleniyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Kontrollü tahliye Gökçe Barajı'nda Selimandıra Deresi akışını artırdı

Gökçe Barajı'nda kontrollü su tahliyesi sürüyor

Yalova'nın içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajında son sağanaklarla birlikte doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı. Artan su seviyesi nedeniyle baraj kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi uygulanmaya başlandı.

Tahliye ve dere üzerindeki etkiler:

Tahliye işlemiyle beraber Selimandıra Deresi'nde su seviyesi ve akış hızında belirgin bir artış gözleniyor. Bölgedeki akış değişiklikleri, dere yatağı ve çevresindeki su birikintileri bakımından takip ediliyor; bu süreçte tahliye kontrollü olarak sürdürülüyor.

İzleme ve meteorolojik beklenti:

Meteorolojik tahminlerde Yalova genelinde yağışların devam etmesi öngörülürken, barajdaki su seviyesi ve dere yatağındaki akış sürekli izleniyor. Gelişmeler doğrultusunda tahliye miktarı ve kapanış planları, su seviyesindeki değişime göre ayarlanacak.

Barajdaki doluluk oranı ve Selimandıra Deresi'ndeki akış değişimleri, bölgedeki su yönetimi çalışmaları kapsamında takip edilmekte olup, su tahliyesi kontrollü biçimde sürdürülüyor.

GÖKÇE BARAJI&#039;NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60&#039;I AŞARKEN BARAJ KAPAKLARI AÇILARAK KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ...

GÖKÇE BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'I AŞARKEN BARAJ KAPAKLARI AÇILARAK KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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