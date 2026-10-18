Karamürsel'de fırtına amatör balıkçı teknelerine zarar verdi, liman çevresi atıkla doldu

Karamürsel'de etkisini gösteren fırtına teknelere hasar bıraktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Perşembe gününden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak yağış, bugün itibarıyla yerel ölçekte hasarlar bıraktı. Bazı amatör balıkçı tekneleri batarken, diğerlerinde ciddi hasarlar oluştu; denize açılmak isteyen balıkçılar şu anda temkinli davranıyor.

Teknelere ve balıkçılara etkisi:

Sert rüzgâr ve dalga hareketi, sahil ve liman içindeki bağlama düzenlerini zorladı. Balıkçılar, teknelerinin zarar görmesinden ötürü denize açılma planlarını erteledi veya ek güvenlik önlemleri almaya başladı. Yerel ekipler ve balıkçılar hasar tespiti ile küçük onarım ve güvenlik önlemleri üzerinde çalışıyor.

Deniz yüzeyinde kirlilik: temizleme çalışmaları:

Fırtınanın sürüklediği çalılar, çeşitli atıklar ve çöpler liman çevresinde birikerek deniz yüzeyini kapladı. Liman bölgesinde biriken atıkların temizlenmesi için balıkçılar çalışma yürütüyor, ancak yoğun yağış sonrası yüzey kirliliğinin yerel deniz trafiği ve balıkçılık faaliyetleri üzerinde etkisi sürüyor.

Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte yetkililer ve deniz kullanıcıları, hasar kayıtlarını tamamlayıp gerekli temizleme ve onarım işlerini planlıyor. Bölgedeki gözlemler, ani hava değişimlerinin amatör denizcilik üzerinde doğrudan etki bıraktığını bir kez daha gösterdi.

Fırtına balıkçı teknelerinde hasara yol açtı