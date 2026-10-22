Bitlis'ten ödüllü tat: 2 bin 500 rakımda karakovan balı hasadı

Bitlis’te, uluslararası yarışmalarda altın ödüllere layık görülen karakovan balı için hasat dönemi başladı. Yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaylalarda, geleneksel yöntemlerle hazırlanan kovanlarda üretilen bal hem kent içindeki tüketicilerden hem de ülke genelinden yoğun talep görüyor. Üreticiler bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

Üretim yöntemi ve yayla koşulları:

Bitlis karakovan balının ayırt edici özellikleri arasında zengin bitki örtüsü ve geleneksel üretim teknikleri öne çıkıyor. Yaylalarda binlerce bitki türünden beslenen arılar, kekik ve gevenin yanı sıra birçok endemik bitkiyle beslendikten sonra benzersiz bir aroma ortaya koyuyor. Üreticiler, kovan olarak kullanılan söğüt dallarından hazırlanan karakovanların çevresini kil ve gübreyle sıvayarak doğal üretime uygun hale getiriyor; bu yöntem arının kendi doğal döngüsünde bal üretmesini sağlıyor.

Hasat süreci ve üretici görüşleri:

Üreticiler, kovanları ilkbaharda yaylalara bırakarak aylardır hasada hazırlanıyor. Hasat, sabır ve yoğun emek gerektiren uzun bir sürecin ardından gerçekleştiriliyor. Bitlisli üretici Güven Güngördü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2026 yılı karakovan balı hasadına başladık. Havaların soğumasıyla birlikte hasat zamanı geldi. Dünyaca ödüllü Bitlis karakovan balının hasadına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Bitlis balı, prolin miktarı yüksek, kaliteli ve marka değeri olan bir ürün. Karakovan balı, arının balı kendi doğal sürecinde üretmesi anlamına geliyor. Biz de geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz balların hasadını yapıyoruz."

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ise üretimin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü ve ilin yaylalarının kaliteye katkısını vurguladı. İl genelinde yaklaşık 100 bin karakovan bulunduğunu ve ≈2 bin 200 arıcının faaliyet gösterdiğini belirten Güngördü, "Dededen, atadan kalma yöntemlerle ürettiğimiz karakovan balının hasat zamanı geldi. Bitlisli arıcılarımız olarak hasada başladık. İlimizde üretilen ballar, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalardan ödüllerle dönüyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ve tanıtıma katkı:

Bitlis karakovan balı sadece yerel ekonomi için gelir kaynağı olmanın ötesinde, kentin doğal zenginliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor. Üretim yöntemlerindeki geleneksellik ve yüksek kalite, ürünün markalaşmasını kolaylaştırıyor; Hizan ilçesinde üretilen karakovan balının daha önce NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edilmesi, balın uluslararası tanınırlığına dair somut bir örnek olarak öne çıkıyor. Üreticiler, hasat edilen balları hem yerel pazarda hem de ülke genelinde tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Hasadın devam ettiği yaylalarda bu yılki rekolte ve talep dengesi, üreticilerin sezon sonrası satışı ve marka değerinin korunması açısından belirleyici olacak. Bitlis’in binlerce yıllık arıcılık geleneği, karakovan balının kalitesine ve sürdürülebilir üretim pratiğine zemin oluşturmaya devam ediyor.

Bitlis'te dünyaca ödüllü karakovan balının hasadına başlanıldı