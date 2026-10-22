Dolar 49,6235 +0,01%
Euro 55,9127 +0,19%
Bist 11.565,73 -0,10%
Altın Gram 6.565,36 -0,84%
EUR/USD 1,1246 +0,10%
Brent Petrol 111,59 +2,55%
--°

Bitlis'ten ödüllü tat: 2 bin 500 rakımda karakovan balı hasadı

Bitlis'in 2 bin 500 rakımlı yaylalarında geleneksel yöntemlerle üretilen dünyaca ödüllü karakovan balında hasat başladı; rekolte, talep ve ödüller üreticiyi umutlandırıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bitlis'ten ödüllü tat: 2 bin 500 rakımda karakovan balı hasadı

Bitlis'ten ödüllü tat: 2 bin 500 rakımda karakovan balı hasadı

Bitlis’te, uluslararası yarışmalarda altın ödüllere layık görülen karakovan balı için hasat dönemi başladı. Yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaylalarda, geleneksel yöntemlerle hazırlanan kovanlarda üretilen bal hem kent içindeki tüketicilerden hem de ülke genelinden yoğun talep görüyor. Üreticiler bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

Üretim yöntemi ve yayla koşulları:

Bitlis karakovan balının ayırt edici özellikleri arasında zengin bitki örtüsü ve geleneksel üretim teknikleri öne çıkıyor. Yaylalarda binlerce bitki türünden beslenen arılar, kekik ve gevenin yanı sıra birçok endemik bitkiyle beslendikten sonra benzersiz bir aroma ortaya koyuyor. Üreticiler, kovan olarak kullanılan söğüt dallarından hazırlanan karakovanların çevresini kil ve gübreyle sıvayarak doğal üretime uygun hale getiriyor; bu yöntem arının kendi doğal döngüsünde bal üretmesini sağlıyor.

Hasat süreci ve üretici görüşleri:

Üreticiler, kovanları ilkbaharda yaylalara bırakarak aylardır hasada hazırlanıyor. Hasat, sabır ve yoğun emek gerektiren uzun bir sürecin ardından gerçekleştiriliyor. Bitlisli üretici Güven Güngördü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2026 yılı karakovan balı hasadına başladık. Havaların soğumasıyla birlikte hasat zamanı geldi. Dünyaca ödüllü Bitlis karakovan balının hasadına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Bitlis balı, prolin miktarı yüksek, kaliteli ve marka değeri olan bir ürün. Karakovan balı, arının balı kendi doğal sürecinde üretmesi anlamına geliyor. Biz de geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz balların hasadını yapıyoruz."

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ise üretimin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü ve ilin yaylalarının kaliteye katkısını vurguladı. İl genelinde yaklaşık 100 bin karakovan bulunduğunu ve ≈2 bin 200 arıcının faaliyet gösterdiğini belirten Güngördü, "Dededen, atadan kalma yöntemlerle ürettiğimiz karakovan balının hasat zamanı geldi. Bitlisli arıcılarımız olarak hasada başladık. İlimizde üretilen ballar, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalardan ödüllerle dönüyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ve tanıtıma katkı:

Bitlis karakovan balı sadece yerel ekonomi için gelir kaynağı olmanın ötesinde, kentin doğal zenginliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor. Üretim yöntemlerindeki geleneksellik ve yüksek kalite, ürünün markalaşmasını kolaylaştırıyor; Hizan ilçesinde üretilen karakovan balının daha önce NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edilmesi, balın uluslararası tanınırlığına dair somut bir örnek olarak öne çıkıyor. Üreticiler, hasat edilen balları hem yerel pazarda hem de ülke genelinde tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Hasadın devam ettiği yaylalarda bu yılki rekolte ve talep dengesi, üreticilerin sezon sonrası satışı ve marka değerinin korunması açısından belirleyici olacak. Bitlis’in binlerce yıllık arıcılık geleneği, karakovan balının kalitesine ve sürdürülebilir üretim pratiğine zemin oluşturmaya devam ediyor.

Bitlis&#039;te dünyaca ödüllü karakovan balının hasadına başlanıldı

Bitlis'te dünyaca ödüllü karakovan balının hasadına başlanıldı

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ATP’de satış ve iş geliştirmede Cem Özenç dönemi başladı
images

Kaymakam Atam beş köyde devam eden yapım işlerini yerinde inceledi
images

Düzkışla bostanında dalından sebze toplamanın yeni keyfi
images

Deneme amacıyla dikilen çilekler kısa sürede yoğun talep gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çanakkale'de beyin ölümü ve organ nakline yönelik kapsamlı eğitim düzenlendi

Kiev'i gece hedef alan füze saldırısı: 1 ölü, ilçelerde geniş çaplı hasar

Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: zanlılar motosikletle kaçtı

Karabük'te iş yerinde kaçak tütün operasyonu: doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı sigaralar bulundu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi