bjelica ve son durum değerlendirmesi:

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında takımın son halini ve cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yapılacak bu maç öncesi Konyaspor galibiyetinin önemine vurgu yapan Bjelica, sekiz maçlık mağlubiyet serisini kırmanın kolay olmadığını ancak bu sonucun takıma moral ve öz güven kazandırdığını söyledi.

Bjelica, Konyaspor maçından hemen sonra hazırlıklara ara vermeden başladıklarını, takımın hem skor hem de oyun anlamında toparlanması için zaman gerektiğini belirtti. Göreve gelmesinin yaklaşık bir ay olduğunu hatırlatan Hırvat teknik adam, takımın taktiksel, teknik ve fiziksel açıdan geliştirmesi gereken çok şey olduğunun altını çizdi.

maç taktiği ve rakip analizi:

Galatasaray’ın Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olduğunu ve aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele ettiğini anımsatan Bjelica, rakibin gücünü kabul ettiklerini ancak kendi ekiplerine güvendiklerini ifade etti. Bjelica, "Bu maçın bizim adımıza zor geçeceğinin bilincindeyiz. Ancak takımımıza güveniyoruz. Yakalayabileceğimiz fırsatları değerlendirebilirsek galibiyet elde edebiliriz. Hedefimiz diğer bütün karşılaşmalarda olduğu gibi bu maçtan da galibiyetle ayrılmak" dedi.

Oyun planı olarak sahada agresif ve kompakt bir görüntü ortaya koymak istediklerini belirten teknik adam, Galatasaray’ın son dönemde kendileri seviyesindeki takımlara karşı zorlandığı gözlemini paylaştı. Rakibi şaşırtmak amacıyla kendi oyun anlayışlarını uygulayacaklarını ve fırsat bulduklarında kontra ataklarla etkili olmayı hedeflediklerini söyledi.

saha koşulları ve taraftar faktörü:

Bjelica, karşılaşmanın statüsüyle ilgili olarak Galatasaray’ın evindeki seyirci sayısının beklenenden düşük olmasının takımı kısmen rahatlatabileceğini ifade etti. Buna karşılık Başakşehir sahasının zemin ve oyun karakteri açısından kaliteli takımlara avantaj sağladığını, bu nedenle Galatasaray’ın teknik kapasitesinin kendilerinden üstün olduğunu da sözlerine ekledi. Yine de Samsunspor olarak ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını ve rakibi şaşırtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Basın toplantısında takım içindeki gelişim sürecine de değinen Bjelica, saha içindeki 11 oyuncunun daha agresif oynaması, alan daraltma ve kompakt yapıyı sağlamanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu tekrarladı. Sonuç olarak Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ NENAD BJELİCA, KONYASPOR MAÇININ TAKIMA MORAL VE ÖZ GÜVEN KAZANDIRDIĞINI BELİRTEREK, GALATASARAY KARŞILAŞMASINDAN DA GALİBİYETLE AYRILMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.