avrupa üçüncüsü yakup yiğit, madalyasını şehit ailelerine teslim etti

Yeşilyurt Belediyesporlu milli sporcu ve antrenör Yakup Yiğit, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalyayı anlamlı bir jestle şehit ailelerine adadı. Turnuvadaki başarısı kadar, madalyayı vatan uğruna can verenlerin hatırasına ithaf etmesi de geniş yankı uyandırdı.

müsabaka ve başarılar:

6-15 Kasım tarihleri arasında yapılan organizasyonda ay-yıldızlı formayla ringe çıkan Yakup Yiğit, zorlu rakipleriyle gerçekleştirdiği karşılaşmaların sonunda Avrupa üçüncüsü oldu. Sporcu, kariyerinde daha önce 12 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa Kupası şampiyonluğu ve Dünya Kupası üçüncülüğü gibi ulusal ve uluslararası dereceler elde etmişti. Bu son madalyayı ise yarışma sonrası Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerin ailelerine armağan etti.

duygular ve mesaj:

Ödül töreninin ardından duygularını paylaşan Yakup Yiğit, başarı sevincini şehitlerin acısıyla birlikte yaşadıklarını vurguladı. Sporcu, "Bu ödülü büyük bir sevinçle değil, kalbimizde derin bir hüzünle alıyoruz. Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum," dedi. Yiğit, ayrıca "Bu madalyanın asıl sahipleri şehitlerimiz ve aileleridir" sözleriyle madalyanın neden armağan edildiğini özetledi.

Yakup Yiğit, konuşmasında ülkesini, şehrini ve ilçesini başarıyla temsil etme çabasını dile getirirken, destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti. Söz konusu teşekkürler arasında Kick Boks Federasyonu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yer aldı. Yiğit'in bu davranışı, hem spor camiasında hem de toplumda takdirle karşılandı ve madalyanın sadece bir başarı nişanesi olmadığı, aynı zamanda toplumsal değerlere saygı ifadesi olduğu vurgulandı.

Turnuvadaki derece, sporcunun kararlılığı ve ringdeki performansı ile kayda geçti; armağan edilen madalya ise, sporun sembolik gücünün sahadaki mücadeleden öteye geçtiğini gösteren bir örnek olarak öne çıktı.

AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ YAKUP YİĞİT: "BU MADALYANIN ASIL SAHİPLERİ ŞEHİTLERİMİZ VE AİLELERİDİR"