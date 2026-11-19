Haftanın takımı: Galatasaray'dan Metu yer aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 7. haftasının en iyi beşi açıklandı ve Galatasaraylı Chimezie Metu bu kadroya girmeyi başardı. Seçimde Metu'nun Legia Warszawa karşısında sergilediği katkı dikkat çekti; takımın 88-81'lik galibiyetinde rol oynayan oyuncu, istatistikleriyle haftanın takımı listesinde yer aldı.

Metu'nun maç performansı:

Galatasaray'ın Legia Warszawa'yı 88-81 yendiği karşılaşmada Chimezie Metu, 20 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Nijeryalı oyuncunun karşılaşmadaki etkisi, maç sonunda kaydedilen 29 verimlilik puanı ile ölçüldü ve bu değer seçici kurulun dikkatini çekti.

Haftanın diğer öne çıkan isimleri:

7. haftanın takımına Metu'nun yanı sıra Cibona'dan Rickey McGill, AEK BC'den Frank Bartley, Pallacanestro Reggiana'dan JT Thor ve Salon Vilpas'tan Mikael Aalto seçildi. Bu isimler kendi maçlarında takım sonuçlarına doğrudan etki eden performanslar sergiledi.

AEK BC'nin sürpriz geri dönüşünde Frank Bartley öne çıktı; takımının 25 sayı geriden gelip 90-89 kazandığı mücadelede Bartley 35 sayı, 8 ribaund ve 5 asist üretti ve 38 verimlilik puanı elde etti. Benzer şekilde, Pallacanestro Reggiana formasıyla JT Thor, BC Juventus Utena karşısında 31 sayı, 5 ribaund ve 3 top çalma kaydederek 38 verimlilik puanı ile haftanın skor katkılarına imza attı.

Cibona'nın SIG Strasbourg'u 101-79 mağlup ettiği maçta Rickey McGill 22 sayı, 9 asist, 4 ribaund ve 3 top çalma ile takımına önemli bir oyun kuruculuk katkısı sağladı. Salon Vilpas'ın Windrose Giants Antwerp'i 104-95 yendiği karşılaşmada ise Mikael Aalto 25 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok ile öne çıktı.

Seçimler, haftanın en etkili beşini belirlerken hem bireysel verimlilik hem de maç sonuçlarına yapılan katkı göz önünde bulunduruldu. Galatasaraylı Metu'nun listeye girmesi, takımın grup içindeki konumunu güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Öte yandan BCL'de 7. haftanın oyuncusu ödülü, taraftarların katılacağı oylamayla belirlenecek. Oylama sonucunda galip gelen oyuncu, organizasyonun sosyal medya hesapları üzerinden cuma günü duyurulacak.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE (BCL) 7. HAFTANIN TAKIMINDA GALATASARAY'DAN CHİMEZİE METU YER ALDI.