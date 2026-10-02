BobaFest 2026'da 6 bin yavru balık denizle buluştu, Bodrum'da deniz kültürü öne çıktı

BoBaFest 2026 açılışı ve amaçları:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Karaincir Koyu’nda başlayan 2. Uluslararası Bodrum Balık Festivali - BoBaFest 2026, üç gün sürecek programla Bodrum’un deniz kültürünü, balıkçılık mirasını, gastronomisini, sanatını ve müziğini bir araya getirdi. Organizasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi ile bazı özel kurumların iş birliğinde gerçekleştirildi.

Program ve etkinlikler:

Geçen yıl tek günde 30 binden fazla ziyaretçi ağırlayan festival, bu yıl programını üç güne yaydı. Karaincir sahil bandında düzenlenen etkinliklerde gastronomi atölyeleri, akademik söyleşiler, konserler, dans gösterileri, belgesel gösterimleri, sergiler ve çocuk etkinlikleri yer alıyor. Festivalde ayrıca kitap imza etkinlikleri, çocuklara yönelik workshoplar ve deniz kültürüne dair sergiler düzenleniyor. Korsika’dan gelen aşçılar ile Rusya’dan Igor Bukharov ve Sergey Biksaleev’in katıldığı "Rus Mutfağında Balık" başlıklı gastronomi buluşması programda dikkat çeken etkinlikler arasında.

Protokol konuşmaları ve vurgular:

Resmi açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfeddin Baydar ve Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Şimşek ile kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve festival paydaşlarının temsilcileri katıldı. Açılış konuşmalarında denizcilik mirasının korunması, geleneksel balıkçılığın yaşatılması, yerel üreticilerin desteklenmesi, deniz ekosisteminin korunması ve turizmin 12 aya yayılması konuları öne çıktı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci açılışta, "Deniz Bodrum için bir varoluşu simgeliyor" diyerek denizin kent için taşıdığı ekonomik ve kültürel öneme dikkat çekti. Mandalinci, deniz dibi temizliği ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise festivalin bölgenin hikâyesini ve denizle kurulan bağı öne çıkardığını vurgulayarak, "Bu balık festivali sayesinde özellikle gastronomik değerlerimizin ön plana çıkartılması, deniz kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması ve amacımız Bodrum’da 12 ay boyunca turizmi yapmak" dedi. Sırmalı, yavru balıkların denize bırakılmasının denize duyulan sevgi ve saygının göstergesi olduğunu ve festivalin çocuklara yönelik bilimsel ve eğitici etkinliklerle desteklendiğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ekim ayını Bodrum’da denizcilik etkinlikleri açısından belirgin hale getirmek istediklerini belirterek, Boat Show, Bodrum Cup ve diğer festival ve etkinliklerle ekim ayının yoğun bir dönem olduğunu anlattı. Aras da deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkat çekti.

Yavru balık salımı ve sürdürülebilirlik:

Açılış konuşmalarının ardından festivale katkı sağlayan kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür plaketleri verildi. Ardından protokol üyeleri ve festival katılımcıları Karaincir sahiline inerek, deniz ekosistemine ve sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekmek amacıyla 6 bin yavru balıkı denize bıraktı. Bu etkinlik, festivalin çevre ve gelecek odaklı gündeminin somut bir uygulaması olarak sunuldu.

Festivalin ikinci gününde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi akademisyenlerinin katılımıyla deniz ürünlerinin geleceği ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği konuları ele alınacak. Etkinlikler süresince deniz kültürünün korunması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi temaları ön planda tutuluyor.

BoBaFest 2026, 4 Ekim Pazar akşamına kadar Akyarlar Karaincir’de, Club Marma Hotel yerleşkesi ve sahil bandında devam edecek.

BALIK FESTİVALİNDE 6 BİN YAVRU BALIK DENİZLE BULUŞTU