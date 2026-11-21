Bocchetti: daha fazla çalışmak başarının anahtarı

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın başı Salvatore Bocchetti, alınan sonucun beklentilerin altında olduğunu belirterek önceliklerinin sahada daha etkili bitirişler yapmak olduğunu vurguladı.

maç değerlendirmesi:

Bocchetti, karşılaşma sonrası, "Bugün maalesef daha fazla şey bekliyorduk, kesinlikle kazanmayı bekliyorduk" diyerek duygularını açıkladı. İtalyan teknik direktör, takımın genel performansında birlik ve uyum gördüğünü; ancak özellikle final bölgesinde atakları noktalamada eksikler bulunduğunu söyledi. Rakibin son sırada yer almasına rağmen mücadeleyi bırakmadığına dikkat çekti.

öne çıkan eksikler ve plan:

Teknik direktör, sonuca gitmek için yapılması gerekenin daha fazla, daha iyi ve daha sıkı çalışmak olduğunu belirtti. Bocchetti, pozisyon üreten ancak bitiremeyen bir taktikten bahsederek, "özellikle final bölümünde, atakları bitirdiğimiz anlarda, gol gereken yerlerde bunların üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca oyuncuların söylediklerine özen gösterdiğini ve onlara güven duyduğunu ekledi.

Kulüp iç saha maçlarında taraftarları sevindirmeyi hedefliyor; teknik heyet ise hücum varyasyonları ve bitiricilik idmanlarına ağırlık vererek, önümüzdeki maçlarda skoru değiştirmeyi amaçlıyor.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün maalesef daha fazla şey bekliyorduk, kesinlikle kazanmayı bekliyorduk" dedi.