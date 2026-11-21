Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor sahasında farklı galip geldi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 94-69 mağlup etti. Maçın genelinde ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıda kontrolü ele alarak farkı açtı.

maçın gelişimi:

İlk periyot 14-14 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele geçiren Kahramanmaraş temsilcisi, soyunma odasına 35-30 önde girdi. İkinci yarıda hem hücum hem savunmada daha etkili gözüken ev sahibi, üçüncü periyodu 63-46 üstün tamamladı.

periyot analizi:

Üçüncü periyotla birlikte skor üstünlüğünü kalıcı hale getiren Kahramanmaraş, son çeyrekte de tempo ve farkı koruyarak karşılaşmadan 94-69 galip ayrıldı. Karşılaşma boyunca ev sahibi takımın savunma sertliği ve etkili hücumları maçın belirleyici unsurları oldu.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NİN 12. HAFTASINDA SAHASINDA MKE ANKARAGÜCÜ’NÜ KONUK EDEN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, PARKEDEN 94-69’LUK SKORLA GALİP AYRILDI.