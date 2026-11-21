Fenerbahçe Kocaeli'den 2-2'lik beraberlikle döndü

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik sonuçla ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Milan Skriniar 61. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçirirken; ev sahibinin Berkan Kutlu penaltıdan, Maglica ise 76. dakikada serbest vuruştan gollerini kaydetti. Son dakikalara yenik giren Kanarya, 90+3. dakikada Mason Greenwood'un kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

maçın kırılma anları:

Karşılaşmanın dönüm noktası 61. dakikada Milan Skriniar'ın attığı gol oldu; ancak Kocaelispor kısa sürede oyunu dengeledi. Penaltı golü ve ardından gelen serbest vuruş golü Fenerbahçe'yi geriye düşürdü. Son bölümde baskıyı artıran sarı-lacivertliler, uzatma dakikasında gelen korner organizasyonuyla Mason Greenwood sayesinde puanı kurtardı. Bu son dakika golü takımın moralini yükseltirken puan tablosunda beklenen sıçrama gerçekleşmedi.

kartlar, deplasman performansı ve puan durumu:

Hakem Kadir Sağlam, Fenerbahçe'den 6 isme sarı kart gösterdi: Levent Mercan, Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Mason Greenwood kart gördü. Bu sezon dış sahada 7. maçını oynayan Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK'yı kazandı, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile berabere kaldı, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a mağlup oldu. Deplasmanda rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü; bu maçlarla birlikte takım puanını 20'ye yükseltti ve lider Galatasaray'ın kazanması sonrası puan farkı 11 oldu.

oyuncu performansları ve istatistikler:

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Kocaeli deplasmanında takımının ilk golünü atarak bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı. Skriniar, bu sezon 12 maçta da 11'de başlarken hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Mason Greenwood ise 90+3. dakikada attığı golle bu sezon toplam 11 golüne ulaştı: ligde 7, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında ise toplam 4 gol kaydetti.

Kocaelispor karşısında alınan bu beraberlikle Fenerbahçe, rakibine karşı son 14 maçta mağlup olmama serisini sürdürdü; bu periyotta 9 galibiyet ve 5 beraberlik var. Yeşil-siyahlıların Fenerbahçe'ye karşı son galibiyeti 27 Mart 1998'de evinde aldığı 2-1'lik sonuçla kaydedilmişti.

Milli maçlar arasının ardından kazanılması gereken puanları bırakan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, ligdeki zorlu takvimde hem savunma disiplini hem de hücum verimliliğini dengelemeye çalışacak. Sonuç, puan tablosunda beklenen çıkışı geciktirirken takımın eksikleri ve fırsatları üzerinde tartışmayı sürdürecek.

KOCAELİ DEPLASMANINDA 2-2'LİK BERABERLİKLE SAHADAN AYRILAN FENERBAHÇE, LİDER GALATASARAY'IN 11 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ.