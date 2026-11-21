Maçın genel görünümü:

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer, zorlu hava ve saha koşullarına dikkat çekerek mücadeleyi değerlendirdi. Yılmazer, "Bu yoğun yağışta, bu zorlu zeminde mücadele eden ve büyük özveri ortaya koyan her iki takımı öncelikle tebrik etmek istiyorum" dedi ve karşılaşmanın karşılıklı ofansif bir yapıda geçtiğini vurguladı.

Rakiplerin şut istatistikleri öne çıktı: "Rakibimizin 17 şutu, bizim 14 şutumuz var." Yılmazer, yoğun mücadeleye rağmen karşılaşmanın bol şutlu ve zevk veren bir futbol olduğunu belirterek her iki takımı tebrik etti.

Taktiksel değerlendirme:

Yılmazer, maç içinde hem kaybedilebilecek hem de kazanılabilecek anların olduğunu belirtti: "Kaybedebileceğimiz anlar geldi, kazanabileceğimiz anlar geldi." Savunma düzeni üzerine yaptığı teknik değerlendirmede özellikle Emre Akbaba üzerinden rakibin hücum organizasyonunu sınırlama çabalarını anlattı. "Özellikle savunma anlamında Emre Akbaba’nın blok arasında topla buluşmasını, bek ve stoperlerin arasına yapacağı koşulara biraz daha dikkat ederek mümkün olduğunca az topla buluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" sözleriyle alınan sonuçta savunma disiplininin önemine işaret etti.

Boluspor için puanların önemi:

Yılmazer, takımın genel durumuna dair net bir değerlendirme yaparak şu ifadeyi kullandı: "Şu anda Boluspor olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ve kazandığımız, aldığımız her puan bizim için çok kıymetli." Teknik sorumlu, ligde kalma mücadelesinde kalan maçların taşıdığı ağırlığı da hatırlattı: "Yarım kalan bir Ümraniye maçımız var. Buradan aldığımız 1 puan, önümüzdeki hafta alacağımız 3 puan, yarım kalan maçtan alacağımız 3 puan... Bunlar bizim için ligde kalmak adına çok kıymetli puanlar olacak. Umarım puan ve puanlar almaya devam ederiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Boluspor olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ve kazandığımız, aldığımız her puan bizim için çok kıymetli" dedi.