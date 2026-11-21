COP31'de müzakereler sürüyor

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 13'üncü gününde görüşmeler yoğunlaştı. Basın mensupları UNFCCC Başkanlık Ofisi önünde gelişmeleri takip ediyor. Tanzanya Heyeti Başkanı Richard Stanislaus Muyungi müzakerelerdeki son durumu paylaştı.

Görüşmelerin ana gündem maddeleri:

Muyungi, henüz sonuçlandırılamayan üç başlıktan söz etti ve bunları "fosil yakıtlardan aşamalı çıkış", "uyum finansmanının üç katına çıkarılması" ve "iklim politikaları kapsamında ticaretle bağlantılı meseleler" olarak sıraladı. Diğer başlıklarda ise büyük ölçüde uzlaşmaya yaklaşıldığını belirtti.

Delegasyonlar, fosil yakıtlardan çıkış konusunda metinlerin nasıl formüle edileceği üzerinde tartışıyor; aynı zamanda uyum finansmanı talebinin üç katına çıkarılması yönündeki talepler yoğun bir şekilde savunuluyor. Ticaret başlığı ise ürünlerin karbon ayak izinin ihracatı nasıl etkilediği bağlamında karmaşık müzakereler gerektiriyor.

Genel kurul zamanlaması ve beklentiler:

Müzakerelerin zamanlamasına ilişkin Muyungi, "Genel kurul yarın sabah yapılabilir ancak bütün bu konuları bu gece sonuçlandırmaya çalışıyoruz" dedi ve bazı metinlerin bu gece, diğerlerinin ise muhtemelen yarın sabah yayımlanmasının beklendiğini ekledi. Üzerinde uzlaşılmış önemli metinlerin bu gece yayımlanmasını beklediklerini vurguladı.

Muyungi, uyum finansmanının artırılmasını güçlü biçimde savunduklarını belirterek bu konunun konferansın kapanış gündeminde kritik bir yer tuttuğunu söyledi. Ticaretle bağlantılı kaygılar ise, ülkelerin ihracatına doğrudan etki eden karbon ayak izi tartışmalarıyla birlikte masada kalmaya devam ediyor.

Basın, UNFCCC Başkanlık Ofisi önünde yayımlanacak metinleri beklerken, delegasyonlar gece boyunca görüşmelere odaklanmaya devam ediyor ve genel kurulun açıklandığı an yeni dengeler ortaya çıkabilir.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31'DE MÜZAKERELER DEVAM EDERKEN, TANZANYA HEYETİ BAŞKANI RİCHARD STANİSLAUS MUYUNGİ, FOSİL YAKITLAR, UYUM FİNANSMANI VE TİCARET BAŞLIKLARINDA GÖRÜŞMELERİN SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, "GENEL KURUL YARIN SABAH YAPILABİLİR ANCAK BÜTÜN BU KONULARI BU GECE SONUÇLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.