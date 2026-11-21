Termal otelde klor gazı şüphesi: misafirler hastaneye kaldırıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Sefa Termal Otelin kapalı havuz bölümünde dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşandığı öne sürülen bir gaz sızıntısı iddiası sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda misafir zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olayın seyri:

Havuzdaki misafirlerde bir anda başlayan şiddetli öksürük, boğaz yanması ve nefes darlığı şikayetleri üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla etkilenen kişiler çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de otelde çalışmalar yürüttü.

Tanık ifadeleri:

Samsun’dan misafir olarak geldiğini söyleyen Yaşar Tanrıverdi, çocuklarının gözetim altında tutulduğunu ve yeni kan tahlilleri verdiğini aktardı. Tanrıverdi, havuzda önce su yutma zannedilen öksürüklerin artmasıyla durumun fark edildiğini, bir kişinin ‘gazı veren benim, yanlış yere verdik’ diye bağırdığını söylediğini belirtti.

Sorgun’da ikamet eden Fatih Bolat da ilk müdahalenin otelin hemşiresi tarafından yapıldığını, çocuğun oksijeninin düştüğünü ve olay sonrası avukatıyla görüştüğünü ifade etti. Tanıklar, etkilenen bazı kişilerin Yozgat’taki hastaneye sevk edildiğini, tedavide serum ve oksijen uygulandığını bildirdi. İddialara göre, olayda hayati tehlike olmadığı belirtildi.

Soruşturma ve iddialar:

Olayla ilgili olarak ön bilgiler, havuzun klorlanması esnasında oluştuğu belirtilen klor gazının havalandırma sistemi aracılığıyla kapalı havuz bölümüne yayıldığı yönünde. Olay yeri inceleme ekipleri ve yetkililer süreci takip ediyor; etkilenenlerin tedavi ve tetkik sonuçları bekleniyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe bilgi güncellenecektir.

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