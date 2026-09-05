Fenerbahçe derbisinde evinde tökezledi: Beşiktaş 2-1 kazandı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmanın erken bölümünde sarı-lacivertliler 26. dakikada Milan Skriniar ile öne geçti. 38. dakikada konuk ekip skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş 73. dakikada bulduğu golle öne geçti ve maçın skorunu tayin etti.

Fenerbahçe kalan dakikalarda olumlu ataklar geliştirse de son vuruşlarda etkili olamadı; savunmada açılan boşluklar ve hücumdaki bitiricilik eksikliği mağlubiyeti getiren unsurlar oldu. Müsabaka 2-1 sonuçlandı.

ligdeki yansıması:

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 4. haftada 2. mağlubiyetini yaşamış oldu. Kanarya sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği’ne mağlup olurken, Konyaspor ve Samsunspor karşısında galibiyet elde etti; takım 4. hafta sonunda 6 puanda kaldı. Alınan sonuçlar, takımın hücum etkinliğini artırma ve savunmadaki konsantrasyonunu yükseltme ihtiyacını gösteriyor.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A 2-1'LİK SKORLA KAYBETTİ VE LİGDE 4 HAFTADA 2. MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI.