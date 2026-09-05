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Fenerbahçe derbisinde evinde tökezledi: Beşiktaş 2-1 kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Beşiktaş’a 2-1 yenilerek 4 haftada ikinci mağlubiyetini aldı; sarı-lacivertliler 6 puanda kaldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe derbisinde evinde tökezledi: Beşiktaş 2-1 kazandı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmanın erken bölümünde sarı-lacivertliler 26. dakikada Milan Skriniar ile öne geçti. 38. dakikada konuk ekip skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş 73. dakikada bulduğu golle öne geçti ve maçın skorunu tayin etti.

Fenerbahçe kalan dakikalarda olumlu ataklar geliştirse de son vuruşlarda etkili olamadı; savunmada açılan boşluklar ve hücumdaki bitiricilik eksikliği mağlubiyeti getiren unsurlar oldu. Müsabaka 2-1 sonuçlandı.

ligdeki yansıması:

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 4. haftada 2. mağlubiyetini yaşamış oldu. Kanarya sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği’ne mağlup olurken, Konyaspor ve Samsunspor karşısında galibiyet elde etti; takım 4. hafta sonunda 6 puanda kaldı. Alınan sonuçlar, takımın hücum etkinliğini artırma ve savunmadaki konsantrasyonunu yükseltme ihtiyacını gösteriyor.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ&#039;A 2-1&#039;LİK SKORLA KAYBETTİ VE LİGDE 4 HAFTADA 2. MAĞLUBİYETİNİ...

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A 2-1'LİK SKORLA KAYBETTİ VE LİGDE 4 HAFTADA 2. MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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