İzmir Enternasyonal Fuarı 95'inci yılında ikinci yüzyıla hazırlık ve 1,3 trilyonluk yatırım sözü

İzmir Enternasyonal Fuarı 95'inci yılı açılışı

Türkiye'nin ilk ve en büyük fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 95. kez kapılarını açtı. Açılış töreni Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve oda, borsa ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Program, İzmir Oda Orkestrası konseriyle başladı; ardından Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisi yer aldı ve açılış kutlamaları kent hafızasının izlerini taşıyan ritüellerle devam etti.

Tugay'ın ikinci yüzyıl çağrısı:

Açılış konuşmasında Cemil Tugay, fuarın 95 yıllık tarihine işaret ederek kökenlerinin 1923 İzmir İktisat Kongresi ve Numune Sergisi'ne dayandığını hatırlattı. Tugay, fuarın 100'üncü yılına beş yıl kaldığını vurgulayarak, "İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ikinci yüzyılına hazırlamak bizim kuşağımızın sorumluluğudur" mesajını verdi. Tugay, fuarın geçmişte dünya ile kurduğu bağları hatırlattı ve gelecekte İzmir'in üretim, ticaret, kültür ve sanatını dünyaya daha güçlü taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Fuarın ölçüleri ve hedefleri:

Tugay, İzmir'in fuarcılık kapasitesine dikkat çekti: 2026 yılının ilk altı ayında kentte düzenlenen 12 ihtisas fuarında 2 bin 500'ü aşkın katılımcı firma yer aldı ve 100'ün üzerinde ülkeden gelen ziyaretçilerle 900 bini aşkın kişinin ağırlandığını söyledi. Tugay, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve iş dünyasının aynı hedefte buluşması hâlinde İzmir'in dünya ticaretinde daha güçlü bir merkez olabileceğini belirterek, belediyenin bu hedefe katkı vereceğini ifade etti.

Sönmez'in yatırım ve ihracat verileri:

Ticaret Bakanlığı temsilcisi Tarık Sönmez ise İzmir'in ekonomi ve ihracattaki rolüne dair rakamlar paylaştı. Sönmez, 2025 yılında bakanlıklar ve kamu kurumları aracılığıyla kente 1,3 trilyon lira büyüklüğünde kamu yatırımı kazandırıldığını söyledi. Katma değerli ve inovatif üretimi desteklemek amacıyla sadece 2025'te 2,5 milyar lira devlet yardımı sağlandığını, 2026 itibarıyla bu rakamın 2 milyar lirayı geçtiğini aktardı.

Sönmez ayrıca Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin veriler paylaştı: mal ihracatının ağustos itibarıyla 280 milyar doları geçtiğini, hizmet ihracatının 125 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve toplamda bugünden itibaren 405 milyar dolar yıllık ihracata ulaşıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın belirlediği 410 milyar dolar hedefine yıl sonuna kadar ulaşılmasını hedeflediklerini ekledi. İzmir'in ise 22,5 milyar dolar ihracatıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili olduğu ifade edildi.

95. açılış, fuarın tarihsel mirasını ve kent için taşıdığı ekonomik önemi bir kez daha gündeme getirirken, konuşmalar önümüzdeki beş yılın stratejik hedeflerine odaklandı: fuarı ikinci yüzyıla hazırlamak, üretim ve kültürü dünyayla daha güçlü bağlamak ve kamu yatırımlarıyla bölgeyi desteklemek.

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI (İEF), 95. KEZ KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.