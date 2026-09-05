Fenerbahçe'de üç yeni isim ilk derbi heyecanını yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde takımın yeni transferleri ilk kez Süper Lig düzeyinde derbi tecrübesi yaşadı. Maçta öne çıkan isimler arasında Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku yer aldı.

yeni transferlerin sahadaki rolleri:

Ake ile Greenwood, derbide ilk 11'de yer alarak takıma başlangıç yaptı; takımın savunma ve hücum hattında ilk kez birlikte sahada göründüler. Öte yandan Lukaku, maçın 68. dakikasında oyuna girerek hücum hattına taze bir seçenek olarak dahil oldu.

vedat muriqi'nin dönüşü:

Takımda bir diğer dikkat çeken isim ise Kosovalı forvet Vedat Muriqi oldu. Muriqi, 6 yıl aradan sonra Süper Lig derbisinde forma giydi; son derbisi 19 Temmuz 2020 tarihinde yine Beşiktaş'a karşı oynanmıştı. Ayrıca 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayla hem Galatasaray hem Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti.

Yeni transferlerin derbi deneyimi, takım içi uyum ve maç temposu açısından önemli bir sınav niteliğindeydi. Bu ilk mücadele, teknik ekip için oyuncuların derbi dinamiklerine adaptasyonunu değerlendirme fırsatı sundu ve sezonun ilerleyen haftalarında kadro tercihleri üzerinde etkili olabilecek bir gösterge oluşturdu.

NATHAN AKE