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düzce'de sağanakla mücadele sürüyor: belediye 140 personelle 36 saattir sahada

Düzce'de 36 saattir süren yağışlara 66 araç ve 140 personelle müdahale ediliyor; vatandaşlar su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı uyarıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:02

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 22:05

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EDİTÖR: Aslı Han

düzce'de sağanakla mücadele sürüyor: belediye 140 personelle 36 saattir sahada

belediyenin sahadaki çalışmaları:

Düzce Belediyesi, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağışlara karşı 36 saattir aralıksız görev yapıyor. Yapılan açıklamada, olumsuzluklara hızlı müdahale edebilmek için belediyenin tüm birimlerinin sahada olduğu belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde 66 araç ve iş makinesi ile 140 personelin görev yaptığı ve ekiplerin yağışın yol açabileceği su baskını, ulaşım aksaklıkları ve altyapı hasarlarına karşı öncelikli müdahale noktalarında yoğunlaştığı ifade edildi.

meteorolojik beklenti ve riskler:

Belediye yetkilileri, Meteoroloji Müdürlüğü verilerine atıfta bulunarak yağışların 18 Ekim Pazar günü de etkisini sürdürebileceğini aktardı. Bu süreçte özellikle bodrum katlarında yaşayanlar için su baskını riski ön planda tutuluyor; vatandaşların önlem alması istendi.

Ayrıca ekipler, yağışın getirebileceği olası tehlikeler arasında çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yağmur mazgallarında tıkanmalar nedeniyle su birikintileri oluşması gibi olaylara karşı takip ve müdahale planlarını uyguluyor.

vatandaşlara yönlendirilen uyarılar:

Düzce Belediyesi, acil bir durum yoksa vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi. Araçların özellikle ağaç altlarına ve yağmur mazgallarının üzerine park edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, güvenlik açısından çatılı alanlarda ve açık alanlarda olası hasarlara karşı dikkatli olunması, oluşabilecek su birikintileri ve devrilen ağaçlara karşı yetkililere haber verilmesi önemine dikkat çekildi.

Belediye ekipleri, müdahale ve yol açma çalışmalarına ivedilikle devam ederken, vatandaşlara güncel uyarılar için resmi duyuruları takip etme çağrısı yapıldı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları kesintisiz sürüyor.

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE BELEDİYE EKİPLERİ 36 SAATTİR ARALIKSIZ ÇALIŞMALARINI...

DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE BELEDİYE EKİPLERİ 36 SAATTİR ARALIKSIZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. DÜZCE BELEDİYESİ, 66 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ İLE 140 PERSONELİN SAHADA GÖREV YAPTIĞINI AÇIKLAYARAK VATANDAŞLARI SU BASKINI, ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ RİSKLERİNE KARŞI UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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