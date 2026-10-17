Bandırmaspor'da Ertuğrul Arslan: hataları düzelterek güçlü geri dönüş sözü

Bandırmaspor teknik direktörü maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Ertuğrul Arslan karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın kırılma anları:

Arslan, maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirterek, Bodrum FK’nın genç ve dinamik bir ekip olduğunu oyuncularıyla görüştüklerini söyledi. İlk yarıda oyunun hakimiyetini ellerinde tuttuklarını ancak yeterince pozisyon üretemediklerini vurguladı.

İkinci yarıya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını aktaran Arslan, duran top sonrası konsantrasyon kaybı yaşandığını, bunun 1-1'lik beraberliğe ve ardından gelen ikinci gole yol açtığını ifade etti. Maçı çevirmeyi başaramadıklarını kabul ederek, 'Hatalarımızdan ders çıkaracağız' mesajını verdi.

Gelecek planı ve taraftarlara mesaj:

Arslan, Bodrum FK’yı tebrik ederek, maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını belirtti. Eksikleri ve hataları gidermeye odaklanıp takımı daha iyi noktaya taşımak için çalışacaklarını söyledi ve lig maratonunun uzun olduğuna dikkat çekti.

Teknik adam, sezonun henüz 11. haftasında olduklarını hatırlatarak, 'Ligin sonunda Bandırmaspor, inşallah hak ettiği yerde ligi bitirecektir' dedi. Ayrıca deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti ve onları mutlu edememekten dolayı camiadan özür dilediğini sözlerine ekledi. Sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN, BODRUM FK MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ" DEDİ.