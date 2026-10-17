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Bartın TSO seçimlerinde 800 metre yürüyüşle zafer coşkusu

Bartın TSO meslek komitesi seçimlerini kazanan Onur Aldatmaz, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Kemer Meydanı'na kadar yaklaşık 800 metre yürüyerek zaferi kutladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bartın TSO seçimlerinde 800 metre yürüyüşle zafer coşkusu

Bartın TSO seçimlerinde 800 metre yürüyüşle zafer coşkusu

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi seçimlerini kazananlar, okul bahçesindeki kutlamanın ardından yaklaşık 800 metre yürüyüşle zaferi kutladı. Kazanan ekip ve destekçileri, şehir merkezi boyunca yürüyüş yaparak seçimin sonucunu paylaştı.

seçim süreci ve oy kullanma:

Seçimler, Cumhuriyet Ortaokulu'nda sabah 08.00'de başladı ve 12 meslek grubunda gerçekleştirildi. Odada kayıtlı 1.530 seçmenden, şeffaf sandıklarda toplam 1.083 oy kullanıldı; bunların 5'i geçersiz sayıldı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erdi ve hemen ardından tasnif ile sayım yapıldı.

Gayri resmi sonuçlara göre mevcut başkan Halil Balık 347 oy alırken, karşısındaki sanayici Onur Aldatmaz 683 oyla seçimin galibi oldu. Komite seçimlerine bağımsız giren sarı liste 18 oy, pembe liste adayları ise 30 oy aldı. Sayımın ardından TSO için toplam 30 Meclis üyesi belirlenecek.

kutlama yürüyüşü ve rota:

Sonuçların belli olmasının ardından kazananlar Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra okul bahçesinden başlayıp Arifler Sokak ve Yukarı Çarşı Caddesi güzergâhını izleyen grup, Bartın TSO binasının önünden geçip trafiğe kapalı Hükümet Caddesi'ne döndü.

Grup zaman zaman alkış tutarak Hükümet Caddesi'nden Şadırvan Caddesi'ne, ardından 155. Cadde'ye yürüdü ve cadde sonundaki çıkışla Kemer Meydanı'na ulaşıp kutlamayı sonlandırdı.

Seçim öncesi gazetecilere konuşan Halil Balık, TSO için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bugün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası için önemli bir gün. 2026 seçimleri yapılıyor. 12 meslek komitesinde seçim yapılıyor. Bin 530 seçmen var. 30 Meclis üyesi seçilecek. Hayırlısı olsun, hak eden kazansın diyorum. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Kazanan Onur Aldatmaz ise tebrikleri kabul ederek, "Seçim dönemini bitirdik. Bartın için iyi olduğuna inanıyorum. İnşallah yapacağımız işlerle beraber, Bartın’da bir fark oluşturalım, geçmişten farklı işler yapalım istiyoruz. Bunun fırsatını verdiği için üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BARTIN&#039;DA GERÇEKLEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI(TSO) MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİNDE SANDIKTAN ÇIKAN...

BARTIN'DA GERÇEKLEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI(TSO) MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİNDE SANDIKTAN ÇIKAN ÜYELER, YAKLAŞIK 800 METRE YOL YÜRÜYEREK SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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