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Sefer Yılmaz: genç oyunculara zaman tanıyacağız

Sefer Yılmaz, Bandırmaspor galibiyeti sonrası genç kadronun zamana ihtiyacı olduğunu ve üst üste gelen galibiyetlerin takıma moral kazandırdığını vurguladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sefer Yılmaz: genç oyunculara zaman tanıyacağız

Bandırmaspor maçının ardından değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, karşılaşma ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

maçın kırılma anları:

Yılmaz, "Bu akşam bizim için çok güzeldi. Özellikle bütün futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Maçı hiç bırakmadılar, 90 dakika boyunca." diyerek oyuncuların mücadeleci tavrını öne çıkardı. Geriye düşmelerine rağmen sahada gösterilen inancın ve dönüşün takım açısından önemine dikkat çekti. Yılmaz, Bandırmaspor'un ligin en dişli ekiplerinden biri olduğunu, teknik direktör Ertuğrul Hoca yönetiminde hem defansif hem ofansif yönleri iyi oynayan bir rakip olduklarını ifade etti.

genç kadro ve gelecek perspektifi:

Teknik sorumlu, bu sezon ilk kez üst üste galibiyet almanın takıma ayrı bir moral verdiğini söyledi: "Sadece 3 puan için değil. Bugün, bu sezon ilk defa üst üste galibiyet alıyoruz. Geçen hafta deplasmanda bir ilki yaşamıştık. Bugün de üst üste galibiyet alarak bir ilki daha yaşadık."

Yılmaz, takımın kadrosunun genç olduğuna vurgu yaparak, "Bizim zamana ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Alınan kötü sonuçların ardından savunmacı yaklaşımlar olabileceğini belirten Yılmaz, bu akşamki oyunun sezon başında söylediklerinin doğru olduğunu gösterdiğini aktardı. Sahada oynayan, ikinci yarıda oyuna giren ya da girmeyen tüm oyuncuların birlikteliğinin ve geriye düşüldükten sonra üstlenilen sorumluluğun umut verici olduğunu belirtti.

Sefer Yılmaz, ilerleyen haftalar için temkinli iyimserliğini koruyarak Antalyaspor deplasmanında da galibiyet hedeflediklerini kaydetti. Konuşmasını, "Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi 90 dakika boyunca desteklediler" sözleriyle tamamladı. Üst üste gelen galibiyetler ve sahadaki dayanışma, takımın kısa vadede moral ve güven kazanmasına katkı sağladı; ancak teknik sorumlunun altını çizdiği üzere, kalıcı gelişim için zamana ihtiyaç bulunuyor.

SEFER YILMAZ: GENÇ TAKIMIMIZ ZAMANA İHTİYAÇ DUYUYOR

SEFER YILMAZ: GENÇ TAKIMIMIZ ZAMANA İHTİYAÇ DUYUYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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