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Vedat Muriqi yedekten gelip Fenerbahçe'nin galibiyetini perçinledi

Fenerbahçe'de yedek başlayan Vedat Muriqi, 81. dakikada oyuna girip 6 dakika sonra attığı golle Corendon Alanyaspor karşısında skoru 3-0'a taşıdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Vedat Muriqi yedekten gelip Fenerbahçe'nin galibiyetini perçinledi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada yedek başlayan Vedat Muriqi, 81. dakikada Romelu Lukaku'nun yerine oyuna dahil oldu ve 6 dakika sonra takımının son golünü kaydetti.

golün gelişimi:

Atak sol kanattan Archie Brown ile başladı. Kerem Aktürkoğlu ön direkte topu topukla Vedat'a bıraktı; Muriqi dönerek yaptığı vuruşla kaleyi buldu ve skoru belirledi. Gol, maçın son bölümünde rahatlamayı sağlayan üçüncü sayıyı oldu.

muriqi'nin sezonu:

Bu golle Vedat Muriqi ligde 7. golüne ulaşırken, Kosovalı forvetin Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor. Maç içindeki oyuncu değişikliği ve golün gelişimi, Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliğini gösterdi.

FENERBAHÇE&#039;NİN KOSOVALI FORVETİ VEDAT MURİQİ, LİGDE 7. GOLÜNE ULAŞTI.

FENERBAHÇE'NİN KOSOVALI FORVETİ VEDAT MURİQİ, LİGDE 7. GOLÜNE ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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