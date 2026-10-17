Vedat Muriqi yedekten gelip Fenerbahçe'nin galibiyetini perçinledi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada yedek başlayan Vedat Muriqi, 81. dakikada Romelu Lukaku'nun yerine oyuna dahil oldu ve 6 dakika sonra takımının son golünü kaydetti.

golün gelişimi:

Atak sol kanattan Archie Brown ile başladı. Kerem Aktürkoğlu ön direkte topu topukla Vedat'a bıraktı; Muriqi dönerek yaptığı vuruşla kaleyi buldu ve skoru belirledi. Gol, maçın son bölümünde rahatlamayı sağlayan üçüncü sayıyı oldu.

muriqi'nin sezonu:

Bu golle Vedat Muriqi ligde 7. golüne ulaşırken, Kosovalı forvetin Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor. Maç içindeki oyuncu değişikliği ve golün gelişimi, Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliğini gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN KOSOVALI FORVETİ VEDAT MURİQİ, LİGDE 7. GOLÜNE ULAŞTI.