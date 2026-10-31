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Bodrum katındaki kasap dükkanını kenevir serasına dönüştüren şüpheli tutuklandı

Yıldırım'da bir kasabın bodrumu iklimlendirme ve aydınlatmayla donatılarak 114 kök kenevir, toplam 1 kilo 990 gram esrar ve üretim ekipmanları bulundu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum katındaki kasap dükkanını kenevir serasına dönüştüren şüpheli tutuklandı

Bursa'da kasap dükkanının bodrumu seraya çevrildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bir iş yerinin bodrum katının yasa dışı üretime dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan fiziki takip ve araştırma sonucunda, bodrum katının iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle donatılarak Hint keneviri serası haline getirildiği belirlendi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda, 114 saksı içerisinde Hint keneviri ile birlikte toplam 1 kilo 990 gram esrar ele geçirildi. Bu maddelerin detayları arasında 4 parça şeffaf poşet içinde 1 kilo 885 gram esrar ve ayrı olarak 2 parça şeffaf poşet içinde 105 gram esrar bulundu. Ayrıca 924 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri tespit edildi.

Üretimde kullanılan düzenekler ve soruşturma:

Operasyonda, üretimde kullanıldığı değerlendirilen iklimlendirme ve aydınlatma cihazları, sıvı gübreler ve farklı kimyasallar da ele geçirildi. Emniyet birimleri, elde edilen uyuşturucu maddelerin farklı bir ikamette satışa hazır hale getirildiğini tespit ederek izleme ve operasyon sürecini bu bulgular doğrultusunda yürüttü.

Operasyon kapsamında yakalanan A.T. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNİN BODRUM KATINI İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA...

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNİN BODRUM KATINI İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA SİSTEMLERİYLE HİNT KENEVİRİ SERASINA DÖNÜŞTÜREN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI. OPERASYONDA 114 KÖK HİNT KENEVİRİ, TOPLAM 1 KİLO 990 GRAM ESRAR VE UYUŞTURUCU ÜRETİMİNDE KULLANILAN ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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