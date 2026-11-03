Safranbolu'da sinyalsiz çıkış ve hatalı sollama trafiği tehlikeye attı

Olayın özeti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Emek Mahallesi Doruk Sokak'ta meydana gelen olayda bir minibüsün ani ve sinyal vermeden yola çıkması trafik akışında tehlikeli bir duruma yol açtı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

gelişmeler:

Aydın Sokak istikametinden Doruk Sokak'a doğru ilerleyen minibüs sürücüsü, önündeki aracı sollamak amacıyla aniden şeride çıktı. Sürüş sırasında hatalı sollama yapması karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya gelmesine neden oldu. Görüntülerde minibüs ile karşı yönden gelen araçlar arasında kısa süreli gerilim ve tehlike anları görülüyor.

kazanın önlenmesi ve görüntüler:

Olay yerinde trafik akışını sağlayan diğer sürücülerden biri, öndeki aracın yavaşlayarak yol vermesi sayesinde olası bir çarpışmanın önüne geçildiğini belirtti. Sürücünün refleksi kazayı engellerken, minibüsün manevrasının risk oluşturduğu araç kamerası kayıtlarında net şekilde tespit edildi.

Görüntüler, edinilen bilgilere göre olayın hızlı geliştiğini ve küçük bir hatanın zincirleme tehlikeye dönüşebildiğini gösteriyor. Emniyet ve trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulayan bu tür vakalar, sürücülerin özellikle şerit değişimlerinde sinyal kullanmasının hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE SİNYAL VERMEDEN YOLA ÇIKAN MİNİBÜSÜN HATALI SOLLAMA YAPARAK KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDUĞU ANLAR ARAÇ KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.