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Dilovası kozmetik fabrikası yangını davasının beşinci duruşması başladı

Kandıra'da başlayan duruşma öncesi STK'lar ve yakınlar tepkili; Ravive fabrikası yangınında yaşamını yitiren aileler sanıkların tahliyesini istemiyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:11

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dilovası kozmetik fabrikası yangını davasının beşinci duruşması başladı

davanın beşinci duruşması başladı:

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği Ravive isimli kozmetik dolum tesisindeki yangına ilişkin dava, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen beşinci duruşmayla devam etti. Davada 23 sanık yargılanıyor; bunlardan 10u tutuklu, 1i firari durumda.

duruşma öncesi tepkiler ve ailelerin talepleri:

Duruşma öncesinde sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ile yangında yakınlarını kaybeden aileler açıklama yaptı. Aile üyeleri ve STK temsilcileri, sanıkların tahliye edilmemesini talep ederek adalet çağrısı yaptı.

Esma Gikan’ın eşi Aytekin Gikan, basın açıklamasında "8 Kasım 2025’te Dilovası’nda canlarımızı diri diri yaktılar. Oransal ailesinin sermaye hırsı, para hırsı yüzünden insanların canı yandı. 7 kişi cayır cayır yandı. Acil çıkış kapısı yok, merdiven yok, yangına karşı hiçbir önlem yok. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz. Biz burada hiçbir sanığın tahliye edilmesini istemiyoruz çünkü bir kişi bile tahliye edilirse bizim canımız bir kez daha yanacak. Buradaki sanıklar, ’Bizim can güvenliğimiz yok’ diyor. Peki, benim şu anda evde 3 evladım var. Onların can güvenliği nerede? Bir yıl oldu, hala adalet yerini bulmadı. Buradan Adalet Bakanı’na ve Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Lütfen artık adalet yerini bulsun. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Şengül Yılmaz’ın kardeşi Emine Bulut ise sürecin uzunluğuna ve adaletsizlik iddialarına dikkat çekerek "Bu süreç çok zor bir süreç. Giren çıkıyor, çok fazla adaletsizlik var. Suçluların kim olduğu, neyin ne olduğu, olayın nasıl planlandığı zaten ortada. Aradan bir yıl geçti, hala ceza alan olmadı. Ben artık bu sürecin tamamlanmasını, cezaların en ağır şekilde verilmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyorum çünkü 8 Kasım’da bir yıl olacak. Benim ablam artık yok. Onların, yani katillerin akrabaları, aileleri buraya geliyor. Ancak bizim insanlarımız yok. Onlar öldüler. Biz onları bir daha göremiyoruz. Ben adalet istiyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve yıllarca içeride yatmalarını istiyorum. Bizim sevdiklerimiz nasıl öldüyse, onlar da içeride ölsünler" ifadelerini kullandı.

olayın geçmişi:

Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde meydana geldi. Yangında çalışanlar Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, ayrıca 6 kişi yaralanmıştı. Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

iddianame ve istenen cezalar:

Hazırlanan iddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE Kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "muhtemel kastla öldürme" suçundan her biri için 7’şer kez müebbet hapis cezası, ayrıca "nitelikli mala zarar verme" suçundan 3’er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ile binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür, Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ana dosyaya dahil edilen iddianamede, eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşmada taraf avukatlarının savunmaları ve delil değerlendirmeleri sürdürülecek; aileler ise davanın hızlı ve ağır cezalarla sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

KOCAELİ&#039;NİN DİLOVASI İLÇESİNDE KOZMETİK FABRİKASINDA 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ YANGINA İLİŞKİN...

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE KOZMETİK FABRİKASINDA 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ YANGINA İLİŞKİN DAVANIN 5. CELSESİ BAŞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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