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çağrı merkezi kılığında dolandırıcılık: 33 gözaltı ile operasyon tamamlandı

İstanbul'da iki adreste gerçekleştirilen operasyonda, devlet görevlisi kisvesiyle cep telefonu hatları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik 33 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

çağrı merkezi kılığında dolandırıcılık: 33 gözaltı ile operasyon tamamlandı

İstanbul polisi çağrı merkezi görünümlü dolandırıcılara operasyon düzenledi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini devlet büyüğü veya kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların güvenini suistimal eden bir şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yeni açılan telefon hatları üzerinden aramalar yaparak kişisel bilgileri usulsüz şekilde ele geçirdiği ve bu bilgilerle ürün satışı yaptığı tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Polis ekipleri, birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen ve çağrı merkezi gibi faaliyet gösteren 2 ayrı adrese

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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