çağrı merkezi kılığında dolandırıcılık: 33 gözaltı ile operasyon tamamlandı

İstanbul polisi çağrı merkezi görünümlü dolandırıcılara operasyon düzenledi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini devlet büyüğü veya kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların güvenini suistimal eden bir şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yeni açılan telefon hatları üzerinden aramalar yaparak kişisel bilgileri usulsüz şekilde ele geçirdiği ve bu bilgilerle ürün satışı yaptığı tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Polis ekipleri, birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen ve çağrı merkezi gibi faaliyet gösteren 2 ayrı adrese