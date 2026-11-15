Antalya'da işler değişti mesajı: Kurum'un COP31 başarı kıstası

Antalya'da alınan kararlar ve Kurum'un değerlendirmesi:

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, diplomatik gündemde öne çıktı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN International sunucusu Becky Anderson ile yaptığı röportajda zirvenin hedeflerini, başarılı sayılma kriterlerini ve gündemdeki politik öncelikleri anlattı.

başarı tanımı ve 2035 hedefi:

Anderson’ın "Sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek" sorusuna Kurum, zirvenin somut çıktılara bağlanmasının belirleyici olduğunu söyledi: "İşin özü evet biz Antalya’da bu kararları aldık diyebileceğimiz, Antalya’da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı". Kurum, COP31 gündemindeki önemli bir hedefi de vurgulayarak 2035’e kadar enerjide yüzde 35 elektrifikasyon hedefinden söz etti ve bu hedefin uygulamaya geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

iklim ve güvenlik ilişkisinin vurgulanması:

Kurum, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, aynı zamanda güvenlik ve savunma politikalarını da doğrudan etkilediğini belirtti. Bu çerçevede NATO gibi savunma yapılarına çağrı yapan Kurum, "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var" diyerek iklim dayanıklılığının savunma önceliklerine entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

Röportaj, Antalya’da alınan kararların uluslararası platformda nasıl algılandığına dair bir gösterge niteliğinde. Kurum'un sözleri, COP31'in hem ulusal hem küresel düzeyde somut sonuçlar üretme iddiasını ve iklim gündeminin güvenlik politikalarıyla örtüşmesini ön plana çıkarıyor.

BAKAN MURAT KURUM, CNN INTERNATİONAL'DAN BECKY ANDERSON'A RÖPORTAJ VERDİ.