Kocasinan'da hamle zamanı: Türkiye kupası başladı

Turnuva açılışı ve katılım:

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, 49 ilden 312 sporcunun katılımıyla Talas Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Organizasyon 14-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor ve müsabakalar 11 tur üzerinden oynanacak.

Başkan Çolakbayrakdar'ın mesajı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılış töreninde gençlerin spor, eğitim ve kültürel faaliyetlerle iç içe yetişmesi için yürütülen projelere dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar, 'Türkiye’nin satranç şampiyonlarını Kayseri’mizden yetiştireceğiz' diyerek sporculara başarı diledi ve Kocasinan'da satranç merkezinin hizmete girdiğini, okullarda düzenlenen etkinliklerin genişletildiğini kaydetti.

Federasyon ve il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Enes Efendioğlu, organizasyona verdikleri destekten dolayı Kocasinan Belediyesine ve başkana teşekkür etti. Efendioğlu, turnuvada başarılı olacak sporcuların önümüzdeki ay Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini hatırlattı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise kentte satranç başta olmak üzere tüm branşlarda geniş katılımlı organizasyonlar düzenleyerek 2029 Dünya Spor Başkenti hedefine ilerlediklerini vurguladı.

Hakem görüşü ve gösterilen destek:

Satranç hakemi Ümit Yağmur, Türkiye Kupası'nın iki yıldır Kayseri'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti belirtti. Yağmur, Kocasinan Belediyesinin satranç sporuna verdiği desteğin organizasyonun kalitesine yansıdığını söyleyerek gençlerin satrançla erken yaşta tanışmasının zihinsel gelişim ve odaklanma açısından önemine dikkat çekti.

Format, ödüller ve beklentiler:

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara toplam 500 bin TL ödül dağıtılacak. Organizasyona katılan sporcuların ve ailelerinin memnuniyeti öne çıkarken, yetkililer Kayseri'de benzer çapta etkinliklerin sürdürülmesinin bölgesel satranç gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Bir haftalık müsabakalar süresince hem bireysel başarılar hem de gençlerin gelişimine yönelik kazanımlar ön planda tutuluyor.

Organizasyona ev sahipliği yapan Kocasinan Belediyesi ile emeği geçen kurum ve isimlere katılımcılar teşekkür etti; turnuva, bölgedeki satranç ekosisteminin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TÜRKİYE KUPASI, 49 İLDEN 312 SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI.