Bodrum'da gece boyu süren sağanak mahalleleri su altında bıraktı

Bodrum'da sağanağın etkileri:

Gece saatlerinde başlayan ve boyunca şiddetini artıran sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, toplam 9 mahallede 20 noktada su baskını kaydedildi.

Ekip müdahalesi ve kurtarma çalışmaları:

Mazı Mahallesi'nde Hurna Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın sularına kapılan bir otomobilin denize sürüklendiği bildirildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı.

Altyapı, konut ve ulaşım üzerindeki etkiler:

Yağışın etkisiyle ilçede 17 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 20 noktada su baskını yaşandı. Yollarda biriken sular bazı güzergahlarda trafiğin aksamasına neden oldu; ekiplerin müdahalesiyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca Yalıkavak Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucunda yerel hasar meydana geldi.

Meteorolojik ölçümlerde Bodrum genelinde metrekareye 46 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bölgedeki yağışlı havanın özellikle öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yerel yetkililer ve müdahale ekipleri, benzer olaylara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine vurgu yaptı.

BODRUM’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, İLÇEDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. GECE BOYUNCA ŞİDDETİNİ ARTIRAN YAĞIŞ NEDENİYLE 9 MAHALLEDE 20 NOKTADA SU BASKINI YAŞANIRKEN, MAZI MAHALLESİ’NDE BİR OTOMOBİL YÜKSELEN DERE SULARINA KAPILARAK DENİZE SÜRÜKLENDİ.