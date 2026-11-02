Dolar 49,9656 +0,07%
Euro 56,0436 +0,58%
Bist 10.889,74 +1,21%
Altın Gram 6.285,15 +0,35%
EUR/USD 1,1213 +0,43%
Brent Petrol 108,50 -4,35%
--°

Muğla'da jandarma ekiplerinin ay sonu operasyonunda 29 şüpheliye işlem

Muğla İl Jandarma KOM ekipleri, 1-31 Ekim 2026 arasında düzenledikleri operasyonlarda 26 olayda 29 şüpheli hakkında adli işlem başlattı ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da jandarma ekiplerinin ay sonu operasyonunda 29 şüpheliye işlem

Muğla'da jandarma operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalar sonucunda kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çok sayıda olayı kayıt altına aldı. Soruşturmalar neticesinde toplam 26 olayda işlem yapıldı ve şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

operasyonun kapsamı:

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Araştırmalar, kaçak tütün, elektronik sigara, alkollü içki ve ruhsatsız silah gibi farklı suç unsurlarına odaklandı; ekipler delil niteliği taşıyan çok sayıda materyal ele geçirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Adres aramalarında ele geçirilenler arasında 1.101 adet elektronik sigara, 310 adet elektronik sigara kartuşu, 100 litre şarap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, muşta, 2.500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 17 kilogram kaçak nargile tütünü, 13 kilogram açık kıyılmış tütün, elle makaron doldurma makinesi, 50 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 19 litre gümrük kaçağı içki ve 11 adet sahte tekstil ürünü yer aldı.

Olaylarla ilgili olarak toplam 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

JANDARMA KOM EKİPLERİNCE 29 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

JANDARMA KOM EKİPLERİNCE 29 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 68 adrese eş zamanlı baskınla 62 gözaltı
images

Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü
images

Üç ilçede eş zamanlı baskın: uyuşturucu ve silah ele geçirildi
images

Muğla’da alarm: belediye ekipleri sağanak riskine karşı sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mücadeleden vazgeçmeyen Çal Belediyespor'un tesellisi karakteri

Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü

Gölbaşı'nda kışlağın gölgesinde haşereye kökünden müdahale

Bahçelievler'de yanlış park İETT'yi yolda bıraktı, cadde uzun süre kilitlendi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde