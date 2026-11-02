Muğla'da jandarma ekiplerinin ay sonu operasyonunda 29 şüpheliye işlem

Muğla'da jandarma operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalar sonucunda kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çok sayıda olayı kayıt altına aldı. Soruşturmalar neticesinde toplam 26 olayda işlem yapıldı ve şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.

operasyonun kapsamı:

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Araştırmalar, kaçak tütün, elektronik sigara, alkollü içki ve ruhsatsız silah gibi farklı suç unsurlarına odaklandı; ekipler delil niteliği taşıyan çok sayıda materyal ele geçirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Adres aramalarında ele geçirilenler arasında 1.101 adet elektronik sigara, 310 adet elektronik sigara kartuşu, 100 litre şarap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, muşta, 2.500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 17 kilogram kaçak nargile tütünü, 13 kilogram açık kıyılmış tütün, elle makaron doldurma makinesi, 50 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 19 litre gümrük kaçağı içki ve 11 adet sahte tekstil ürünü yer aldı.

Olaylarla ilgili olarak toplam 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

JANDARMA KOM EKİPLERİNCE 29 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI