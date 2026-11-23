Kundaklama olduğu yönünde bulgular

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 22 Kasım 2026 tarihinde saat 04.10 civarında, bodrum katında stüdyo daireler olarak kullanılan bölümlerde çıkan yangının kundaklama sonucu başladığı belirlendi. Olayda dumandan etkilenen 11 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) yaşamını yitirdi, Taner K. (29) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın oluş biçimi ve ilk değerlendirme

İlk incelemede yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin görüntü ve delil incelemeleri sonrasında yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Binanın bodrum katındaki stüdyo dairelerin kiralandığı ve yangının burada başladığı tespit edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle binada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı; kurtarılanlar arasında hayatını kaybeden iki kişi ve ağır yaralanan bir kişi bulunuyordu. Yetkililer, yangının kısa sürede yayılarak yaşamını yitiren ve yaralananlara sebep olduğunu bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve şüphelinin tespit edilmesi

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, yangından kısa süre önce binaya iki kez girip çıkan bir kişi belirlendi. Görüntülerde bu kişinin bir ticari taksiyle geldiği, binanın önünde dolaşıp çevreyi kontrol ettiği ve ardından uzaklaşıp tekrar dönerek eylemi gerçekleştirdiği görülüyor. Zamanlamanın yangının çıkış anıyla örtüşmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı.

Yapılan kimlik araştırmasında şüphelinin Bayram Bulut Ö. (32) olduğu ve hakkında 24 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin adresini tespit ederek, aynı gün içinde saklandığı yerde yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin iddia edilen hareketleri ve motivasyon

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, olay öncesinde alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen şüphelinin kokoreç yedikten sonra husumetli olduğu arkadaşı R.T.'nin yaşadığı binaya gittiği, kapının açılmaması üzerine ayrıldığı, daha sonra yeniden gelerek kapıyı çaldığı ancak yine açılmayınca çakmakla tutuşturabileceği bezlerle yangın çıkardığı iddia ediliyor. Şüphelinin hedef aldığı kişinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri görüntüler, ifade ve olay yeri incelemelerini birleştirerek kundaklamaya ilişkin delilleri derledi. Soruşturma sürerken savcılık ve emniyet yetkilileri delillerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.

Görüntülerin sonuçları ve soruşturmanın seyri

Güvenlik kameralarına yansıyan anlar, olayın aydınlatılmasında belirleyici oldu. Kayıtlarda şüphelinin binaya gelişi, çevreyi kontrol edişi, uzaklaşışı ve dönerek yangını başlatma anı kare kare yer alıyor. Emniyet kaynakları, bu görüntülerin soruşturma dosyasına eklendiğini ve delil zincirinin korunarak adli sürecin işletileceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; adli süreçte bilirkişi raporları, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda ek işlemler yapılacak. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralanan kişiye ise acil şifa dileği iletildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI BODRUM KATINDAKİ YANGINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, YANGININ KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTIĞI BELİRLENDİ.