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Bodrum’da mahalle yollarında konfor artıyor: 59 güzergâhta 297.818,70 m² sathi kaplama

Bodrum Belediyesi, Fen İşleri koordinesinde 2026'da Yakaköy, Dereköy ve İslamhaneleri yolları da dahil olmak üzere 59 güzergâhta toplam 297.818,70 m² sathi kaplama uyguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bodrum’da mahalle yollarında konfor artıyor: 59 güzergâhta 297.818,70 m² sathi kaplama

Çalışmanın amacı ve yürütülmesi:

Bodrum Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde, yüklenici firma tarafından yürütülen uygulamalar belirlenen program doğrultusunda farklı cadde ve sokaklarda gerçekleştiriliyor.

Çalışma hacmi ve uygulama detayları:

2026 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 297.818,70 m² sathi kaplama uygulandı. Bunların 211.241,31 m²'sini tek kat, 86.577,39 m²'sini ise çift kat uygulamalar oluşturdu. Bu dağılım, yolun ihtiyaçlarına ve altyapı durumuna göre planlandı.

Son etap çalışmaları çerçevesinde yüklenici ekipler, Yakaköy ile Dereköy arasındaki yol ile Dereköy ve İslamhaneleri arasındaki yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Çalışmalar önce yol hazırlıklarıyla başlayıp, ardından kaplama işlemleriyle tamamlandı.

Süreç, hedefler ve devam eden program:

Yapılan sathi kaplama ile bölgede trafik akışının daha düzenli, yüzeylerin daha dayanıklı ve sürüşün daha konforlu olması hedefleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda uygulanmaya devam edecek.

Bodrum Belediyesi ayrıca sıcak asfalt, beton yol ve çeşitli parke uygulamalarıyla birlikte yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını da planlı şekilde sürdürüyor. Plan doğrultusunda ilerleyen uygulamalarla kent genelinde ulaşım kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

BODRUM’DA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BODRUM’DA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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