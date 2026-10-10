Esnafla sahada çözüm: Yıldırım'da birlikte üretiyoruz

saha ziyareti ve esnafla buluşma:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha çalışmaları kapsamında Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İşyerlerini tek tek dolaşan Yılmaz, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek yerinde sohbet etti ve bölge hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında esnafın günlük iş akışı, talep ve öncelikleri not edildi; ekiplerle sahadan gelen bilgiler paylaşılmak üzere kayda alındı. Başkan Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

esnaf talepleri ve öncelikler:

Esnafla yapılan görüşmelerde yol, altyapı, temizlik ve güvenlik gibi tekrarlayan başlıklar ön plana çıktı. Yılmaz, bu görüşlerin yatırımların önceliklerini belirlemede yol gösterici olduğunu belirterek, esnafın taleplerinin planlama sürecine doğrudan aktarılacağını söyledi. Ziyaret, sorunların yerinde tespiti açısından önem taşıdı ve öncelikli müdahale gerektiren konular tespit edildi.

Belediye yetkilileri kısa vadede çözülebilecek sorunlar için harekete geçeceğini, daha kapsamlı yatırımların ise önceliklendirme ve kaynak planlaması çerçevesinde ele alınacağını aktardı.

ortak akıl ve hizmet yaklaşımı:

Başkan Yılmaz, hizmetlerin masada değil sahada şekillendiğini ifade ederek vatandaş ve esnafla kurulan gönül bağının en büyük güçleri olduğunu vurguladı. İhtiyaçların hızlı tespiti ve önceliklere göre hizmet üretimi anlayışını öne çıkaran Yılmaz, ilçeyi sahadan yönetme prensibini yineledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ileten Teyyareci Mehmet Ali Caddesi esnafı, taleplerini dinleyen ve sorunlarla yakından ilgilenen başkana teşekkür etti. Belediye ekipleri, tespit edilen konuların takibi ve çözümü için çalışma programı oluşturacaklarını bildirdi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, TEYYARECİ MEHMET ALİ CADDESİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.