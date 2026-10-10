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Enkazın gölgesinde bir fotoğraf: 5 yaşındaki Gülce uğurlanıyor

Maltepe'de çöken 7 katlı binanın enkazından çıkarılan cenazeler toprağa verildi; 5 yaşındaki Gülce'den geriye bir fotoğraf kaldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Enkazın gölgesinde bir fotoğraf: 5 yaşındaki Gülce uğurlanıyor

Enkazın gölgesinde bir fotoğraf: 5 yaşındaki Gülce uğurlanıyor

Maltepe'de önceki gün meydana gelen çöküşün ardından enkazdan çıkarılan yaşamlar için son uğurlamalar yapıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi; geride kalan en dikkat çekici izlerden biri 5 yaşındaki Gülce Turan'a ait bir fotoğraf oldu.

Olayın ayrıntıları:

Kaza, 8 Ekim sabahı saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak adresindeki 7 katlı binada yaşandı. Binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yoğun arama-kurtarma çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu 10 kişi göçükten sağ olarak kurtarıldı.

Kaybedilenler ve tören:

Arama kurtarma sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler arasında Gülce Turan (5), Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt bulunuyor. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, yakınlarının ve komşularının katıldığı törenlerle gözyaşları arasında defnedildi. Törenlerde sıkça dile getirilen ortak duygu, beklenmedik kaybın yarattığı derin üzüntü oldu.

Bu acı tablo içinde, küçük Gülce'ye ait olan ve geride kalan fotoğraf simgesel bir anı olarak kalacak; hem aile için hem de olayın yaşandığı mahalle için duygusal bir iz taşıyor.

MALTEPE&#039;DE ÖNCEKİ GÜN YIKILAN 7 KATLI BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN...

MALTEPE'DE ÖNCEKİ GÜN YIKILAN 7 KATLI BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIN CENAZELERİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLİRKEN, GÜLCE TURAN'DAN (5) GERİYE BU FOTOĞRAFI KALDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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