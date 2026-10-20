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Bodrum'da okul servisi alevlere teslim oldu

Bodrum Mumcular'da Güvercinlik Kavşağı'nda Fiat Ducato marka okul servisi çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum'da okul servisi alevlere teslim oldu

Bodrum'da okul servisi alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda okul servisi olarak kullanılan bir minibüs, çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

yangına müdahale ve olay yeri çalışmaları:

Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve söndürme ile soğutma çalışması yaptı.

hasar ve can kaybı bilgisi:

Yangında Fiat Ducato marka minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bölgeden gelen bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan ilk müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı; araç ise kullanılamaz durumda bırakıldı.

BODRUM İLÇESİNDE OKUL SERVİSİ OLARAK KULLANILAN MİNİBÜS, ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANARAK...

BODRUM İLÇESİNDE OKUL SERVİSİ OLARAK KULLANILAN MİNİBÜS, ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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