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Bodrum'da servis denetimleriyle öğrenci güvenliği güçlendiriliyor

Bodrum'da taşımalı eğitim servisleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu ile Emniyet ve Jandarma ekiplerince denetlenerek öğrenci güvenliği vurgulandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bodrum'da servis denetimleriyle öğrenci güvenliği güçlendiriliyor

Denetimler Bodrum'da sürdü:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları, öğrencilerin güvenli yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir şekilde denetlendi. Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu katıldı ve ekip çalışmasıyla incelemeler gerçekleştirildi.

inceleme kapsamı:

Kontroller sırasında servis araçlarının teknik yeterlilikleri, güvenlik donanımları, sürücü belgeleri ve ilgili mevzuata uygunlukları titizlikle incelendi. Denetimler, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin kendi sorumluluk bölgelerinde ayrı ayrı gerçekleştirildi.

öğrenciler bilgilendirildi:

İncelemeler sırasında araçlarda seyahat eden öğrencilere güvenli yolculuk kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer, öğrencilerin okullarına huzur ve güven içinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği bilgisini paylaştı.

OKUL SERVİSLERİNDE SIKI DENETİM ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHAYA İNDİLER

OKUL SERVİSLERİNDE SIKI DENETİM ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHAYA İNDİLER

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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