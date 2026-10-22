Bodrum'da sürüş becerilerini güçlendiren ücretsiz motosiklet eğitimi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet kullanıcılarının trafikte daha bilinçli ve güvenli hareket etmesini sağlamak amacıyla ücretsiz bir eğitim düzenleniyor. Etkinlik, Anadolu Kartalları Bodrum Chopper Kulübü katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Eğitim zamanı ve eğitmen:

Eğitim 24 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da Herodot Kültür Merkezi'nde yapılacak. Program, Temel Hakimiyet ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitmeni Fatih Coşkun tarafından verilecek.

Eğitim içeriği ve hedefleri:

Eğitimde ekipman seçimi, frenleme, kontra ve viraj teknikleri, sistemli sürüş, gözlem kuralları ve artçılı sürüş konuları ele alınacak. Amaç, sürücülerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi ve güvenli sürüş alışkanlıkları kazandırılmasıdır.

Katılım ve amaç:

Etkinlik ücretsiz olup, motosiklet sürücüleri katılabilecek. Eğitim, trafik farkındalığını artırmayı ve güvenli sürüşün temel kurallarını anlatmayı hedefliyor.

BODRUM’DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HAYATİ EĞİTİM